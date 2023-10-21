民眾黨總統參選人柯文哲今天上午出席雷震民主人權紀念講座，他提到自己問過前總統李登輝，當年怎麼會提出兩國論，李告訴他，以後被問到這問題，要強調「特殊」，不要強調「國與國」，他認為這是一個方法來解決目前困境，「不要拘泥在一些名詞上，就當作一個特殊關係。」

柯文哲說，今年520，民眾黨推薦他競選2024台灣總統，記者會中，他講一段話，他希望台灣是美麗之島福爾摩沙，不是兵凶戰危之地，希望台灣是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子，希望台灣是一個和諧的社會，不是分裂仇恨的社會，希望由清廉、勤政、愛鄉土的政府的來領導，而不是製造仇恨、分裂、大撒幣，從來沒有長期政策的政府領導。

柯文哲指出，台灣就在大陸旁邊，自己常常在想，如果台灣可以跟古巴交換位子多好，可是這是不可能，中國就在旁邊，而且已經變世界第二大經濟體，每天都口口聲聲說台灣是中國的一部分，這是一個政治上的事實，所以要有台灣對外的政策。

柯文哲說，民眾黨中央黨部有涉外委員會，分大陸組、外交組，這讓他想起，自己以前問李登輝，當年怎麼會提出兩國論，特殊國與國關係，李登輝沈默幾秒跟他說，以後被問到這問題，要強調「特殊」，不要強調「國與國」。

柯文哲指出，常常有人在問說台灣與中國是什麼關係，有一個比較迂迴的說法，台灣、大陸如果是內政問題，那就內政處理，如果是國與國之間問題，就外交部處理，可是台灣有陸委會，這表示台灣跟大陸是特殊關係。

柯文哲說，他有問李登輝多特殊？李說「很特殊」、「非常非常特殊」，所以這是一個方法來解決目前困境，不要拘泥在一些名詞上，就當作一個特殊關係，在認清台灣與大陸是特殊關係的前提下，再來看所謂兩岸關係，不是台灣海峽兩岸，是大平洋兩岸。

柯文哲指出，如果中國GDP還在上升，中美之間對抗壓力會提升，要思考中美對抗架構下的台灣問題，今年他花21天訪美，他發現全面反中是美國趨勢，連開計程車的都反中，中美對抗架構下，且相當激烈，台灣如何求取平衡？

柯文哲表示，今年見AIT三次，美方都一再表達，今年台灣總統選舉，美方都會保持中立，他也說，台灣不管誰當總統，台美關係不會變。

柯文哲認為，我們很少用美國、日本角度來看台灣，從美國角度，最適當的台灣與中國關係，畫出一個範圍；從中國角度，最適當的台灣與中美國關係，再畫一個範圍，大概可以思考出平衡點，台灣是地球村一份子，不是全世界繞著台灣旋轉，而是在全世界當中要尋找平衡位子甚至最佳位子。

柯文哲提出，對外基本的戰略「台灣自主、兩岸和平」，維護台灣目前擁有的民主自由的政治體制跟生活方式，在此基礎上願意跟各方交談，如果用兩個字形容台灣與中國政策，就是deterrence（嚇阻）、communication（溝通）。

他表示，台灣本身還是要有足夠的國防力量，固然一對一打不過中國，但是要讓中國知道，「如果你打我，你會很慘」，國防力量要達到嚇阻力量，「但是也不是在擁有嚇阻力量之上一直叫囂反中、抗中，這時我們就願意去溝通」。

柯強調，還是要相信天下沒有白吃的午餐，和平是有代價的，不要幻想什麼都不準備，把一個國家的命運，寄託在另一個國家的善意，這也是不切實際。

柯文哲表示，在此基礎上，他還是要主張兩岸交流，交流增加善意，更多善意增加交流，最起碼避免擦槍走火的危險，台灣被認為是世界上最危險的地方，不被認為最危險的地方都已經發生戰爭，烏克蘭跟以色列，所以不要認為台灣不會有戰爭，降低戰爭風險還是必須要做，一定要盡所有力量降低戰爭風險。