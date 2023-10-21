台塑總部遷移，從敦化北路搬到內湖科學園區，昨（20）日正式進駐5000名員工，對該地交通造成進一步的衝擊，同時爆發下班沒辦法擠上公車的情況。對此，台北市議員李彥秀表示，自己積極尋找解方，舒緩通勤人潮；她也強調，台塑的進駐勢必為在地帶來繁榮發展，但要調整改善的部分還是存在，自己會持續強力監督，降低台塑進駐對附近交通及居民的影響。

李彥秀昨在臉書發文表示，首先她成功爭取到台塑內湖總部周遭「時相」調整，還特別帶著交通局謝銘鴻局長與石潭里廖煒國里長、週美里丘麗玲里長一同在現場勘查台塑員工下班的交通狀況。

對於內湖交通再受衝擊，李彥秀說到，台塑已表示，下禮拜一(10/23)起會在新明路前提供小巴士做接駁服務，11/1起改由大巴士接駁。彥秀團隊在下禮拜也會與里長會勘，持續改善交通狀況。

另除了關於行人保護時相會重新做調整，李彥秀強調，自己也跟高公局協調增班部分。同步也會要求公運處研擬公車載客動線，改善「擠不上公車的排隊人龍」問題。