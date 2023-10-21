關渡宮董事長陳玉坤(前排右)表示，盼民眾在發揮愛心做公益之餘，透過運動強健身體，讓一家大小可以來趟關渡宮廟宇知性之旅，認識關渡媽祖文化。(黃敬文攝)

由台北市關渡宮與《中國時報》共同舉辦的第8屆公益祈福GO路跑活動，吸引4000多位民眾於21日早上熱鬧開跑，悠遊在約6公里的關渡水岸風光親子路線，並向公益團體捐出20萬元愛心捐款；關渡宮董事長陳玉坤表示，盼民眾在發揮愛心做公益之餘，透過運動強健身體，讓一家大小可以來趟關渡宮廟宇知性之旅，認識關渡媽祖文化。

陳玉坤表示，為了紀念媽祖得道飛升1035年，因此舉辦一系列活動來紀念，其中公益路跑活動至今已舉辦8屆，每屆都跟一個公益團體合作，希望能藉這由這個健康的活動，增加親子共同運動的機會，並透過運動與公益結合，發揚媽祖濟世大愛的精神。

廟方表示，本屆公益祈福路跑活動也啟動捐贈儀式，由「財團法人台灣心動家族兒童少年關懷協會」理事長陳錦宏代表接受20萬元愛心捐款，另外今年關渡宮公益祈福路跑高CP值的參賽禮品廣受好評，開放報名不到1個月時間即額滿，其中完賽紀念品「關渡宮龍年發財錢母」更受大家的喜愛與收藏，為因應龍年錢母將會廣受期待，廟方預計提供4萬多枚免費送給明年到關渡宮點燈之信眾們。

廟方指出，關渡宮常年深耕於社會服務工作，倡導全民親子健康運動，並藉由各式活動的舉行，邀請大家來到關渡走走，體驗一趟關渡宮的知性與藝術之旅，慢活悠遊欣賞水岸美景，且關渡宮的建築風華與藝術典藏更值得細細品味，這幾年來為提倡休閒運動與地方人文景觀結合的推動，每年都舉辦公益祈福路跑活動，除了能讓更多民眾參與並認識台灣傳統民俗宗教藝術文化之外，更帶動地方休閒觀光產業，讓民眾暢遊在關渡水岸得天獨厚的自然生態中。