交通部台鐵局「10年購車計畫」中最重要的全新E500型電力機車上月已抵台，現正進行整備作業，台鐵規劃10月28日將於屏東潮州機廠以新車見面會的方式，正式讓它亮相，並集結EMU900、EMU3000、R200柴電機車及鳴日號塗裝電力機車，共同列隊迎接E500全新生力軍加入。

台鐵柴油機車逐步交棒給電力機車，向日本東芝（TOSHIBA）採購68輛E500型電力機車，最快明年初可上路、明年底前陸續交付完畢。

台鐵10月28日將舉行新車見面會，當天參加活動的民眾，於潮州鐵道文化園區入口處掃描Qrcode或臉書搜尋「潮州鐵道園區」打卡按讚並拍照分享，即可免費入園。園區內正舉辦屏東鐵道文化季活動，包括穆斯林友善市集、百年木造車廂巡禮、參觀專人導覽的鐵道文物館，也可與園區內的可愛動物合影留念。

台鐵指出，E500型電力機車見面會10時30分正式開始，提早入園的民眾可在園區內尋找最佳攝影點，搶先捕捉新車動態展示畫面。11時30分後開放民眾進入靜態展示區，一次補捉臺鐵強大的全新車隊，包括最美區間車EMU900型、榮獲Good Design最佳設計獎EMU3000型、遠自歐洲而來的R200型柴電機車，以及享譽國際、多次獲獎的鳴日號觀光列車。

南方小站月台11時30分至12時30分則展示E500電力機車牽引環島之星迪士尼彩繪觀光列車，民眾可上車參觀，材料廠貨物線則展示R200重聯軍運列車編組，也是不容錯過的畫面。

下午2時E500電力機車將調車進入靜態展示區與全新車隊集合，這可能是將5款主力車種一次入鏡的唯一機會，靜態展示將進行到下午4時30分。

配合見面會，台鐵局28日上午7時30分及8時30分，於潮州站開行「潮鐵專列」彩繪列車直達入園，下午4時30分及6時開行專車返回潮州站，歡迎民眾購票搭乘，搭乘專列旅客憑票根亦可免費入園。