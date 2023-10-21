阿里巴巴集團旗下中國商業業務淘天集團宣布，將於下周二（24日）啟動「雙11全球狂歡季」，預計今年將有10億消費者參與「雙11」活動，料將有逾8,000萬商品實現全年最低價。

淘天集團首席執行官戴珊表示，中國的大市場仍有很大成長空間，國內生產製造能力還有龐大升級空間，消費者需求始終夠大，決定了中國市場依然強勁有力，成長潛力的確定性更強。淘寶天貓將堅定地做深做透中國大市場，聯合品牌商家一起，為消費者提供更好的產品價值和消費體驗。

淘寶與天貓將於下周二晚上8時啟動預售。今年參與「雙11」活動的商品數、品牌及商家數繼續創新高，全球4.6萬個品牌商家將帶來海外趨勢商品。今年亦將是新品牌、新商家、中小商家參與最多的一屆「雙11」。

集團指出，「雙11」前開店商家大增，9月底止季度的天貓新入駐商家數量年增長1.05倍。其中42％是中國源頭工廠自有品牌；18％為新品牌。已有超過100萬個品牌及商家確定其「雙11」投入計劃，較去年同期數量更多；其中，投入短影音「雙11」推廣計劃的商家數年增長逾4倍。