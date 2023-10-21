台中市一對李姓母女，日前到烏日區明道郵局臨櫃提款400萬元，行員擔心他們被詐騙，通報員警到場，經過細子既了解，用途是確認是購屋的頭期款，並非遭到詐騙，解除一場虛驚！但由於400萬不是小數目，員警擔心途中有閃失，於是決定護鈔，最後安全護送到李女指定的金融機構存放。

臺中市政府警察局烏日分局烏日派出所副所長鄭羽翔、警員胡智鈞日前上午11點左右，接獲明道郵局通報有名婦人疑似遭詐騙，請員警到場協助釐清。

年約50歲李姓婦人表示，希望買房和母親同住，於是看中一間位於市區的「孝親宅」。由於建商告知有配合的銀行，整批議價可爭取較好的貸款條件，所以李婦欲提領現金轉存至建商配合的銀行帳戶辦理貸款。

經員警一番查證確定非詐騙案件，一方面聽完孝順的李婦努力存錢買房照顧母親起居相當感動，同時也擔心母女身懷鉅款在路上會有風險，便主動協助護鈔至李婦指定的大里區某銀行，母女大讚員警熱心服務，讓她們感到很溫暖。

臺中市政府警察局烏日分局建議民眾如有大額款項移轉，可以使用轉帳劃撥或匯款，省去移動風險。另外如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。