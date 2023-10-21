綽號「洗米華」的澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華被裁定詐騙罪名不成立，但改判加重清洗黑錢罪罪成，仍維持18年監禁懲罰。

香港01報導，澳門初級法院今年1月18日裁定周焯華162項罪名成立，判處18年徒刑，並因詐騙罪成須向澳門政府及六家博企支付賠償金共約86億元（港元，下同）。周焯華等被告2月初向中級法院提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。

澳門中級法院19日作出裁決，截定周焯華等人詐騙罪不成立，毋須支付巨額賠償金；但改判加重清洗黑錢罪罪成，仍然維持18年刑期處罰。集團在經營「賭底面」、「電投、網投」等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當利益，法庭判處周焯華及多名嫌犯以連帶方式向澳門政府支付相關非法收益的總和，金額約255億元。

周焯華被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院今年1月18日裁定周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博等合共162項罪名成立，判監18年。

法院同時判處太陽城犯罪集團成員，向政府賠償逾65億元，並須向六間博企合共賠償21.43億元。周焯華等人在2月提出上訴，檢察院也不服判決提出上訴。

澳門終審法院院長辦公室20日晚上公布中級法院刑事合議庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向終審法院提起上訴。