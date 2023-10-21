藍白合遲未撥雲見日，甚至演變成歹戲拖棚。國民黨前主席、立委江啟臣19日被問及「覺得什麼時候藍白合要談出來?或者談不出來?」時回應，時間真的是一分一秒過去，應該要設下幾個期程的時間點，最晚這個月底一定要談出來。

江啟臣在政論節目《少康戰情室》中談到，政黨本來合作就不容易，「好事多磨但是時間不夠、莫忘初衷」，當初願意坐下來談的初衷是政黨輪替，那細節部分看怎麼樣去妥協，時間真的是一分一秒過去，應該要設下幾個期程的時間點。

主持人趙少康詢問「11月20到24登記參選，你覺得什麼時候要談出來?或者談不出來?」江啟臣回應，最晚、最晚這個月底一定要談出來，這個就會影響到你用什麼方式了，因為會有時間差的問題，很多人說這不是市場的討價還價之類的話，其實這過程就一定會有討價還價。

江啟臣進一步提到，如果說理念不合、完全沒辦法，其實也不用討價還價，也沒有意義，要確定這個目標是大家一樣，既然坐下來談，最後能不能合，也是要雙方決定，這過程起碼從國民黨角度來說，必須充分讓支持者看到是有誠意跟善意，但一個碗敲不響，最後一定是兩黨或這兩個候選人能否拍板跟共識。