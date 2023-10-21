王伯源與北上替他應援的小朋友們合照。（大愛提供）

第58屆電視金鐘獎節目類20日晚間完美落幕，王伯源以大愛《一樣不一樣》榮獲「兒童少年節目主持人獎」，他授獎時2度泛淚說道「臺灣每一個小孩都好珍貴、都值得被善待」，在後台受訪時，更是感謝節目中那些遠道而來支持他的3位小朋友。

王伯源將公關票留給節目中的3位主角小朋友及其爸媽，一看到他們，王伯源就緊牽他們的手問候近況，也偷偷詢問盲人小女孩有沒有交到男朋友，「很擔心他們看到得獎的是別人，好在得獎後可以對孩子們說『哥哥沒有讓你們失望』。」

王伯源走出攝影棚親自探訪特殊兒童，幫他們完成夢想，在節目中與特殊生相處，也能夠連帶讓觀眾知道，每一個眼神與肢體互動都重要，雖然這些特殊生的外表可能不太一樣，但心裡面的愛是一樣的。

他表示，《一樣不一樣》最大的挑戰，不外乎要面對初次見面的特殊兒童，很擔心他們不喜歡就再也不跟你講話，所以他總是在這方面補充許多知識，預防面對特殊孩童可能要避免的地雷。主持時更是需要時刻調整與改變狀態，雖然有節目腳本的框架，但實際上孩子給的反應會很不一樣，這對王伯源來說在主持上確實跟以往很不一樣。

王伯源主持兒童節目超過10年，入圍6次金鐘獎，今年第2次拿下兒童少年節目主持人獎，金鐘獎評審認為王伯源「對受訪孩子充滿著愛，同喜同悲」，更稱讚他「平等又真誠的態度使得孩子打開心房」。