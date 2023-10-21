民進黨主席暨總統候選人賴清德今出席「2023關渡宮媽祖文化季」聖母盃舞龍舞獅錦標賽，並在關渡宮參香祈福。賴清德表示，祖父在他還沒上小學時買了一個獅頭給他，熱愛舞龍舞獅的他走到哪都帶著獅頭，陪伴他一段很長的童年生活，到現在還記憶猶新。

此外，賴清德還特別推薦在地立委參選人吳思瑤是一位有經驗有實力的立委，這次競選連任也投入許多心力，可以繼續延續傳統文化的精神，拜託大家支持吳思瑤與賴清德，一起為傳統文化延續的目標盡一份心力。

賴清德在關渡宮董事長陳玉坤、立委吳思瑤及多位在地里長與地方黨公職陪同下於關渡宮參香，並觀賞「聖母盃舞龍舞獅錦標賽」開幕儀式。

表演結束時，賴清德特別致贈紅包給舞龍舞獅；在活動啟動儀式上，賴清德與台北市長蔣萬安等人也將簽名貼到紀念背板上，並拉開紅布條，象徵著活動盛大展開。

賴清德表示，關渡宮是北部信仰的重鎮，也是台灣工藝的化身。他提到，2016年台南大地震，關渡宮很有愛心地捐贈了1200萬經費讓台南重建；在疫情期間，關渡宮也捐贈大筆的防疫物資給台北市政府，包括一萬件隔離衣、一萬個N95口罩，都可以看出陳玉坤董事長所帶領的團隊，除了非常有愛心，更落實、延續媽祖慈悲救苦的精神。

賴清德憶及，在他小時候，祖父每年都會辦進香活動，每年也都會到關渡宮、雲林朝天宮參拜。

他表示，祖父在他還沒上小學時買了一個獅頭給他，熱愛舞龍舞獅的他走到哪都帶著獅頭，陪伴他一段很長的童年生活，到現在還記憶猶新。今天看到參加舞龍舞獅錦標賽的小朋友，他心裡其實非常羨慕，也很開心看到小朋友可以接觸這種傳統文化，並延續傳統文化的精神。

賴清德表示，吳思瑤是一位名副其實的「文化立委」，除了為台灣的文化，更為北投、士林區的傳統文化不遺餘力、全力支持。吳思瑤也最支持傳統文化，像是舞龍舞獅，同時也爭取經費讓北投、士林的文化遺址可以再次振興起來。吳思瑤過去也曾擔任過10年的議員，經驗十分豐富。

賴清德最後強調，未來如果有機會當選，除了國家安全以外，更會對文化傳承的守護來努力，同時也會協助各縣市政府，將台灣每一個城市，打造成「宜生、宜養、宜育、宜居、宜老」的城市，讓台灣均衡發展，打造成一個「處處可以安居、人人都可以樂業」的好所在。