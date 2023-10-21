南韓演藝圈爆出大咖男演員涉嫌吸毒，所有線索都指向李善均，經紀公司沉默一天後，證實瘋傳的L姓男星就是李善均，更指出遭毒品上游勒索3億韓元，如今又扯出知名企業家孫女黃荷娜及女星韓瑞熙，也捲入這場風波當中。

李善均所屬經紀公司昨(20日)發出聲明，指出他傳出涉嫌吸毒的負面新聞後，造成社會大眾擔憂，為此致上最高歉意，接著強調會「誠實接受調查」，不過對於李善均是否染毒的細節，不願意多做解釋，對於報導所指向李善均勒索3億韓幣（約782.7萬元新台幣）的嫌犯A，未來不排除提告，後續將透過法律代理人發聲。

韓瑞熙(左)及黃荷娜(右)再次捲入吸毒案 。（圖／IG）

根據最新消息指出，李善均涉嫌吸毒一案，如今總共有8人遭調查，包括曾因為涉嫌吸毒的知名企業家孫女，以及一名藝人志願生，網友根據上述線索追查，推測前者是知名企業「南陽乳業」創辦人的孫女黃荷娜，而她是藝人朴有天的前女友，曾在2019年跟朴有天吸毒被逮，後者則被認為是前YG娛樂練習生，也就是韓國天團BIGBANG成員T.O.P的舊愛韓瑞熙，先前曾被爆供應毒品給iKON前成員B.I，如今2人再次被爆出染毒，多數人表示私毫不意外。

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