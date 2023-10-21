花蓮縣警察局積極響應內政部警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5『識詐』執行計畫」，深入民間廣泛宣導防詐活動，力邀防疫女神賈永婕為「假投資」詐騙手法提供破解要點。

1、切勿相信來路不明的投資訊息，如感興趣應循正式、官方管道查證；2、低利率時代，主打「高獲利、高報酬」更應小心查核，沒有「穩賺不賠」的投資；3、需要加入通訊軟體如Facebook、LINE群組進行投資一定是詐騙。

近期詐欺犯罪猖獗，詐騙手法不斷進化，透過各式管道騙取大眾血汗錢，詐騙集團現已成為全民頭號公敵，花蓮縣警察局藉由介紹識詐短片推廣闡揚反詐觀念，結合知名藝人賈永婕的影響力，讓防制詐騙知識更易於吸收，將打擊詐欺識能帶入大眾心中，提升社區警覺意識，共同守護財產安全，使詐騙集團無機可乘。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，近來不少詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，待被害者追加投入大筆金錢後，歹徒隨即音訊全無，讓被害人求償無門。

如遇可疑假投資訊息，或有其他疑慮者應撥打165反詐騙諮詢專線或下載警政服務APP諮詢，警方除持續打詐斷絕黑幫金流外，對於維護社會治安決心不變。