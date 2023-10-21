賴駁爭取柯挺深澳電廠 柯競辦：翻臉不認人怎麼信賴？

民眾黨總統參選人柯文哲曾提及，時任行政院長賴清德曾登門拜訪，談支持深澳燃煤電廠，賴清德駁斥後，意外引爆雙方戰火。柯文哲競辦發言人陳智菡今反嗆，到底為什麼當時要爭取柯文哲的支持，到現在又翻臉不認人了呢？自己說的話自己都不敢承認，這樣子的候選人如何讓人信賴呢？

陳智菡表示，真的非常訝異賴清德針對板凳坐多少的問題，竟然會如此在意，很少接受媒體聯訪的賴清德，兩天都特別來回應這樣子的問題，事實上柯文哲在專訪時提到，他對賴的觀察並沒有惡意，他從旁的觀察是覺得，賴是一個非常嚴謹、非常拘謹的人。

陳智菡諷道，未來也會提醒柯文哲，「這樣的話恐怕還是不要再提了，否則賴副總統真的會很不開心」。她話鋒一轉又大酸，然而如果媒體問到說，是否認為賴副總統的公職生涯都有做好做滿呢？「這個問題我們恐怕就很難幫他圓了」，因為人民的眼睛都是雪亮的，有沒有落跑其實大家都清楚明白。

陳智菡說，而至於賴清德統恐怕必須要真正回應的是，在2018年的時候，有沒有藉由各個場合，來爭取柯文哲的支持，當時賴清德的說法是，台灣缺電所以必須要興建深澳電廠，那麼為何隔幾個月之後突然髮夾彎，由行政院來宣布停建，到底中間的緣由是什麼，到底為什麼當時要爭取柯文哲的支持，到現在又翻臉不認人了呢？自己說的話自己都不敢承認，這樣子的候選人如何讓人信賴呢？