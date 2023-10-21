尿尿發現一堆泡泡是警訊，泌尿科醫師莊豐賓分享，尿中出現泡泡的原因有4種，分別是站著尿、尿道不平整、水喝太少、蛋白尿，前面3種都不需要太擔心，而且尿中的泡泡通常一下子就會消失，但是如果是最後一種則需要好好觀察，若是長期都這樣恐意味著腎臟出問題，需要盡快就醫檢查。

莊豐賓在YouTube影片上分享，在門診遇到很多病人說「醫師我尿尿有泡泡，這有問題嗎？」而小便出現泡泡的原因有很多，大致上可分成4種，分別是站著尿、尿道不平整、水喝太少、蛋白尿。

莊豐賓表示，站著尿的時候，尿直接碰及到馬桶的水面，空氣跟水撞擊產生氣泡，通常這種氣泡比較大顆，很快就會消散；第二種則是尿道不平整，有些病人攝護腺肥大造成阻塞，或是因為泌尿道手術以後，造成尿道狹窄，會使尿液通過的時候，產生擠壓、亂流而產生泡泡，那這種泡泡跟站著尿的情況類似，通常很快就會消失。

莊豐賓指出，第三種情況是水喝太少，通常早上起床第一泡尿，因為尿液的濃度比較高，通常比較容易產生泡泡，但只要多喝點水，尿液變成淺黃色就會不太有泡泡；最後一種就是很多人很關心的「蛋白尿」，正常健康的成年人的尿液中含有很少量的蛋白質，每天約只有30到120毫克，若尿液蛋白質排出量大於150毫克，就是蛋白尿。

莊豐賓也說，尿液中的蛋白質過高，就會產生泡沫，且泡沫通常較細緻，10分鐘過去可能都不會消失。有時候蛋白尿是暫時性，例如說發燒、尿道感染或懷孕都會產生暫時性尿蛋白，但若長期出現則可能是腎臟疾病，例如腎臟病、腎小管、腎臟發炎，而且腎臟病多跟高血壓、糖尿病有關。

莊豐賓表示，蛋白尿是個警訊，背後隱藏了很多問題需要解決，如果發現自己的尿有泡泡，可以先等一下不要沖水，觀察一陣子，看看泡泡是否會消失，如果不會的話，則可以繼續觀察一陣子，看看是不是長期都這樣，如果是建議盡快就醫檢查。