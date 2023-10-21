「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，21日在中央公園登場，吸引超過2600人參加。(主辦單位提供)

「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，21日在中央公園登場，吸引超過2600人參加。(主辦單位提供)

慶祝行動菩薩助學協會與學生「相見歡」活動邁入第10年，也為兌現與弱勢的「九族文化圓夢之旅」，「台灣行動菩薩助學協會」21日在中央公園舉辦首屆「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，超過2600民眾一起跑步、健走，場面熱鬧。

路跑活動在鳴槍後正式展開，2600多名參加者或跑、或快走，展現精氣神，活動現場還有茶葉蛋、魚丸湯及麵包、飲料等，舞台區並有節目表演，現場並舉辦摸彩，讓路跑活動宛如一場嘉年華會。

這場活動還特別安排捐贈儀式，在台中市副市長黃國榮監交下，活動主委張麗莉將路跑報名費總計近400萬元，捐贈給台灣行動菩薩助學協會，並由理事長陳武華代表受贈，將全部作為偏鄉學童助學金使用。

黃國榮表示，行動菩薩協會成立20年，默默付出協助偏鄉孩童助學，相當有意義。張麗莉則說，這是協會首次舉辦路跑活動，剛開始的時候報名人數不多，之後協會成員及力號召，吸引許多人參與、一起為愛而跑。

陳武華指出，行動菩薩協會邁入20年，特別擴大規模舉辦公益路跑健走活動，盼希望更多人參加且投入公益，同時擴大助學人數；協會今年有3項突破，除擴大組織規模，活動規模也較往年擴大，去年的市集擺攤約吸引千人參加，今年路跑人數較去年倍增；第3項突破則是擴大認養學校，從原本的90所將增加至120所、學生數也從過去900多人增加至1200多人。