俄羅斯蘇（Su）-57戰機

自從俄羅斯侵略烏克蘭後，如捷克、羅馬尼亞等國紛紛採購F-35，如今歐洲已有10國，而全球則有18國都成為「閃電II」（Lightning II）俱樂部成員，這款隱形戰機儼然已成為當紅炸子雞。而中方的殲-20戰機不斷改進技術，也廣受矚目。至於俄羅斯的蘇（Su）-57戰機自從2020年12月服役後，聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）便曾說，大規模生產Su -57沒有任何意義。甚至有專家說，Su-57根本是「昂貴又沒用的玩具」。

不過，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，在現今的5代戰機中，Su -57因獨特的設計，卻是火力最強大的。由於5代戰機講求隱形，必須將武器放在內置彈艙中，因此搭載量往往有限。以美國的 F-22和中方的殲-20為例，它們分別能搭載6枚AIM-120C/D先進中程空對空飛彈（AMRAAM），以及霹靂-15中遠程空空飛彈，再分別加上兩枚短程飛彈，總共是8枚。

而體型較小的F-35限制更大，只能搭載4枚，雖然美方正在設法解決這問題，但就目前來說，它的火力不如對手。相對的，Su-57能搭載8枚飛彈，其中6枚是R-77M遠程飛彈，至於另兩枚小直徑短程飛彈，則像F-22和殲-20般，放置在翼根的迷你彈艙中。然而，讓Su-57脫穎而出的，就是它不僅能搭載較長程的空對空飛彈，還能攜帶較大的長程巡弋飛彈。事實上，這已在實戰中驗證過。

Su-57 Felon Fighters Are Flying Ukraine Combat Missions: U.K. Intel https://t.co/P13baLnvcc ...the 124-mile-range R-37M air-to-air missile is of particular relevance for standoff scenarios. This is a weapon that one Ukrainian fighter pilot describes as “fucking dangerous” pic.twitter.com/ERlNeda7G2 — Venik (@venik44) January 11, 2023

Su-57主要搭載的空對空飛彈為R-77M和R-37M，其中R-37M在2022年俄軍攻打烏克蘭時，精準地證明了它的威力。而Su-57與同代戰機相比，顯著的優勢之一在於，它能和射程達400公里的R-37M相容，得以從比F-22、F-35或殲-20遠超過兩倍的距離外殲滅敵機。