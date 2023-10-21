新北市第8選區賴清德吳崢聯合競選總部21日上午在中和成立，民進黨大咖力挺吳崢。（趙雙傑攝）

賴清德在眾人簇擁下，進入造勢會場。（趙雙傑攝）

賴清德與吳崢熱情的向支持者握手致意。（趙雙傑攝）

吳崢揮舞戰旗，支持者高呼「凍選」。（高鈞麟攝）

首位登場致詞的是賴清德競選總部主委陳時中，他批評「藍白合就是和稀泥」。（高鈞麟攝）

新北市第8選區賴清德吳崢聯合競選總部今（21）日上午在中和成立，行政院前院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、衛福部前部長陳時中等多位民進黨大咖出席站台，另有多位立委、議員參與。即使今早天空飄著細雨，仍擋不住超過2千位支持者的熱情，現場熱鬧滾滾，支持者揮動手中旗幟，凍蒜聲響不絕於耳。

首位登場致詞的是賴清德競選總部主委陳時中，他批評「藍白合就是和稀泥」，他們吵吵鬧鬧，這種分贓組合在憲政體制下，能替民眾謀福利嗎？絕不能讓這樣情形發生，蔡英文總統提出4個堅持，賴清德承襲4個堅持，民進黨就是正義的力量，代表台灣未來的希望。

立法委員余天指出，「吳崢今年34歲，我的小兒子余祥銓今年39歲，所以我當吳崢是我最小的兒子」，希望未來立委過半，賴清德當總統會比較輕鬆。余天應支持者請求，獻唱《咱攏坐著同隻船》，呼籲大家要手牽手團結起來，為台灣打拼。

立法院長游錫堃登場時，先向民眾感謝當年參選新北市長時投下的選票，游回顧過去台灣經歷美麗島事件、林宅血宅、鄭南榕事件，而美國第三任總統傑佛遜曾說：「自由之樹必須用愛國者和暴君的鮮血來澆灌。」台灣追求民主流下很多血和淚，未來不要再讓下一代流血、流淚，所以必須用選票支持賴清德及吳崢。

行政院副院長鄭文燦表示，1990年野百合學運打民主的大門，2014年太陽花學運保護台灣、擋住服貿，吳崢有正義感和勇氣，是最具有代表性的候選人。而他的上一代是外省家庭，經過3代本土化，象徵台灣的民主落地生根；他是民主第一代，面對的是政商家族第二代，未來一定要讓民主第一代取代政商家族第二代。

賴清德在眾人簇擁下，進入造勢會場，賴清德致詞時表示，江永昌立委因家庭因素，沒有競選連任，這場選舉將不只影響台灣前途、子孫後代，更影響兩岸和平，所以國會一定要過半，然而不能只靠民進黨，因此組成民主大聯盟，邀請好的人才加入，共同承擔台灣的前途。

賴清德感謝吳崢願意承擔責任，他說10年前太陽花學運，影響台灣的前途，否則大陸會大舉進入台灣，他們的家人、員工都會進來，健保將會給他們吃倒，「就是有大陽花學運擋住服貿，台灣經濟才有今天的繁榮。」

賴清德稱讚吳崢是「少年英雄」，他爭取民主自由生存的價值，勇敢為台灣前途打拼，讓他頭角崢嶸。吳崢放棄美國籍，讓人欽佩，看名字就知道吳崢是「芋頭」，然而不分「芋頭」還是「番薯」，任何人都是台灣土地的主人，而中和最好的人才就是吳崢。

賴清德指出，中和選區結構相對困難，對手財力、家族勢力很大，但民主的力量比任何財團力量還大，國家未來前途比任何家族的未來更重要。賴清德並拜託支持者投下民進黨政黨票，沒有政黨票支持，未來民進黨若無法過半，推動國政一定會遇到極大的困難。

此外，賴清德向民眾推薦新店區立委參選人曾柏瑜及永和區立委參選人莊銘淵，賴清德一時口誤，將莊銘淵名字唸成「莊智淵」，不過隨即改口。