國民黨總統參選人侯友宜（右三）21日前往新北市三重區，出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，由市政顧問蘇傳臣（右二）陪同，並任命鄧雲禎（左二）為教保後援會總會長。（陳薏云攝）

2018年普悠瑪列車出軌意外，造成18人死亡，215人受傷，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會昨天在事故滿五周年前夕舉行記者會，質疑行政院調查報告有三處造假，包括車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速，喊話時任行政院長賴清德出來說清楚，盼行政院重啟調查。國民黨總統參選人侯友宜也說，受害者他只需要賴清德還給他一個公道，「賴清德你要聽進去。」

普悠瑪事故家屬范銘浚昨表示，行政院調查報告稱4時49分27秒時列車翻覆出軌，但家屬申請到的影片卻顯示，29秒時根本還沒通過電門架列車傾斜點，質疑行政院調查小組影片覆蓋時間，台鐵局更否認行政院調查的行車紀錄器是由他們提供。

侯友宜今上午出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，會前受訪被問及此事，侯說，普悠瑪事件是全國人之痛，也是受害家屬永遠一輩子錐心之痛，被害者家屬，對整個調查報告有任何疑慮，有權利來質問當時的行政院長賴清德，為什麼調查報告有這麼多疑問，受害者他只需要賴清德還給他一個公道，「賴清德你要聽進去，站出來」，還給他們一個清清楚楚的報告。