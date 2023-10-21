鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文主持《老少女奇遇記》搞笑比出哭哭手勢。（桂田文化藝術基金會）

「第58屆電視金鐘獎節目類」頒獎典禮20日晚間落幕，由楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》雖最後無緣拿下「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」2大獎項。對於主持人獎敗給曾國城，楊貴媚表示，自己也非常愛看《一字千金 筆武大匯》，大讚「城城哥ok啦，他身為主持人，還要先了解國語的內涵，我相信他在那個節目一定下了很大的功夫」。

3人恰巧被安排頒發該獎項，楊貴媚笑曝，其實她們有先套好，如果是《老少女》得獎，就交給鍾欣凌，反之就由她自己公布得獎者。嚴藝文透露，當下其實看到楊貴媚的表情，就知道已經無緣獎項，還小聲跟一旁的鍾欣凌說「我覺得不是我們…」，不過她們也都認為能與這些「主持成精」的陶晶瑩（陶子）、吳宗憲、曾國城等強敵角逐同個獎項，「能夠入圍就已經非常開心了」。

鍾欣凌今（20日）還將主持戲劇類的頒獎典禮，坦言主持的壓力大太多了，又是獨挑大樑，她先是大讚昨天主持人陳亞蘭、劉品言表現100分，「把自己最厲害的東西都秀出來，臨場反應也很棒」，並稱，沒緊張到失眠，但禮拜一彩排完後有拉肚子，這次沒準備特別環節，戰袍也很中規中矩，最重要的就是「好好講話」，慶功宴她也提早離開回家備戰，楊貴媚、嚴藝文則很怕她跌倒，有叮嚀她進出場要走慢一點。

老公一直也一直很鼓勵多嘗試跟挑戰，鍾欣凌表示：「我老公很好笑，說這個絕對是人生中很大的一個記憶點，就去試試看，食好做輕可（台語），反正我也老了。」2個寶貝女兒也隱約知道這幾天對媽媽來說很重要，上次沒得獎，大女兒兔寶還偷偷哭了，才發現女兒們也滿期待的，並笑說「但她們這幾天都在忙著準備萬聖節裝扮，沒在管我，甚至還要我幫忙弄來無臉男跟窒友梅根」。

《老少女》即將在本月28日前往日本拍攝第2季，楊貴媚認為，做節目不是為了金鐘，只是隨著年紀增長，想放慢腳步用不同的視角看看周遭的生活。3人為此還先在台灣學習日文，其中鍾欣凌學得最好，之前曾笑說希望來場豔遇的嚴藝文則笑說「沒關係，我用肢體語言就好」，鍾欣凌更透露有個「夢幻男嘉賓名單」，嚴藝文立刻點名「玖壹壹」成員春風，自爆昨天在典禮上一看到擔任表演嘉賓的春風一出場就狂叫，還不斷揮手想吸引對方注意，可惜被攝影師擋住了。

另外，鍾欣凌也與郭彥均以《超級總動員》入圍兒少節目主持人獎，可惜最後也是鎩羽而歸，她坦言等了4、5年都槓龜，心情上難免會失落，主要是更希望幕後的工作人員可以獲得肯定，但不減她對兒少節目的熱情，「從黑頭髮做到白頭髮，再從白頭髮做到沒頭髮，沒小孩都變有小孩了！」之前去咖啡廳，聽到店員說「我有參加過你的節目」，也感到相當欣慰，直呼「留得青山在，不怕沒柴燒」。