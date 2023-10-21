巨人連續兩年無緣季後賽，例行賽還沒結束就解除了總教練卡普勒（Gabe Kapler）的職務，根據美媒《The Athletic》報導，巨人希望在自由市場前敲定新任總教練，並計畫面試教士現任總教練馬文（Bob Melvin）。《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）稱，前紅襪名捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）也是候選人之一。

巨人已經陸續面試球團自家人，包括板凳教練柯瑞亞（Kai Correa）、三壘指導教練霍柏格（Mark Hallberg）以及助理教練艾莉莎納肯（Alyssa Nakken），長期擔任巨人隊顧問的瓦圖斯（Ronald Wotus）、去年剛退役的前運動家捕手沃特（Stephen Vogt）也在面試名單當中。

去年季後賽擊敗兩支百勝隊伍，讓外界對教士保持高度期待，本季卻意外和季後賽沾不上邊，除了外患之外，球團內部也傳出總教練馬文和總管普瑞勒（A.J. Preller）不合的消息，也讓同區競爭對手巨人找到機會，將尋求面試馬文的許可。

薛爾曼則指出，現擔任老東家紅襪捕手教練的瓦瑞泰克，已經被允許前往面試，只要瓦瑞泰克答應，巨人便會著手安排。瓦瑞泰克從未執教過球隊，效力紅襪15年始終被視為休息室領袖，幫助球隊拿下2座世界大賽冠軍，51歲的瓦瑞泰克2011年退休後，仍持續在紅襪球團工作。