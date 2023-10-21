「米其林必比登認證」成為許多尋訪美食的重要指標，知名網紅「英國叔叔」特別挑戰只花1000元，就要連吃5道必比登美食接力賽，且全程都將騎乘iBike，為美食地圖帶路，他還將吃美食的過程拍成影片，以「1000元台幣以下可以在台中吃5頓米其林餐嗎？」在網路平台上架，引發熱烈回響。

怎麼樣用1000元在台中吃5道米其林必比登美食？「英國叔叔」說，靠的就是租借前30分鐘免費的iBike，大大節省交通費，且用完餐還可以騎腳踏車漫遊，增加運動與休閒效果。

5道必比登美食從哪裡開始？第1道他選定中區「未名」麵點，「英國叔叔」說，現點現做豬排與麵量多的套餐，配上獨特酸菜CP值高，吃出自然樸實的味道；緊接著第2佳則是「范記金之園草袋飯」，以在柔軟藺草編織袋中蒸煮的米飯，搭配沙茶牛肉，他直呼「很對味」。

第3道美食，「英國叔叔」選擇到「富鼎旺」品嘗豬腳飯，之後則是到「曙光居」吃清爽的脆皮鍋貼，最後則到「羅家古早味」品嘗麻油雞腿湯。

台中市交通局表示，市府舉辦的「全城動騎來」活動將持續到10月31日，騎乘iBike有機會抽iPhone 14、Apple Watch及Airpods 3等，如果選擇像「英國叔叔」這樣騎iBike輕鬆遊台中的方式，每租借1次就有1次抽獎機會。

交通局長葉昭甫指出，目前全市iBike站點數累計達1323站，總站數為全國第1，租借騎乘突破7800萬人次，邀大家參加「全城動騎來、大家一起來」活動。