台積電近日宣布，不再考慮進駐龍潭園區三期，引發各界熱議。對此，一名自稱龍潭地主的網友在論壇Dcard上發文，表示對台北、新北的地主充滿忌妒，還詢問能不能和桃園市政府申請國賠。不料此舉引發眾怒，其他人紛紛留言狠批，認為發文者在牽拖。

該名網友昨（20）日在Dcard表示，「原本想說台積電要來龍潭，終於要輪到我們家了，結果呢？唉……真的不知道那些在擋台積電的在擋三小，xx老師咧。」該網友最後還提出疑問，「 話說不知道能不能跟桃園市政府申請國賠？」

他指出，自己家只有幾筆在平鎮山仔頂的老透天和龍潭沒什麼人要的農地、山坡地，看到台北、新北、台中的地主靠著都市開發賺得盆滿缽滿， 感覺真的蠻不爽的。「講認真，我們家和台北、新北那些田僑仔的差別，就只是一兩百年前我們祖先的落腳處不同而已，為什麼人家可以爽爽翻身致富，我們卻啥都沒有 ？」

對此，其他人紛紛留言砲轟，「沒聽過投資有賺有賠嗎？何況還是前市府為了選舉亂放話的XD」、「你這就像買股票遇到金融風暴，然後整天叫政府救你。麻煩投資時，風險自負好嗎？沒本事承擔風險，回家玩沙就好，別來這丟人現眼，這只會讓人看你沒有」、「我快暈倒了！要不要你生不出小孩怪你岳母？」、「炒房需要題材，如果台GG真蓋了，那就沒辦法再去炒別地方的房」。