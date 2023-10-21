命理專家湯鎮瑋老師列出即將「走財運」的5大徵兆，包括眉毛長痘痘或有痣、耳垂凸起或長痘痘、印堂及鼻頭發亮、夢到大海或下雨、突然被稱讚；其中眉毛本生有痣代表貴人運旺，能幫助逢凶化吉。

▍眉毛有痣或長痘痘

湯鎮瑋表示，眉毛代表「交友宮」，如果最近長痘痘代表好事臨門，會出現貴人指引，幫助逢凶化吉；如果眉毛天生有痣，代表「眉裡藏珠」，貴人運佳，吉星高照，關關難過關關過。

▍耳朵長痘痘或凸起

耳朵象徵福氣，如果耳垂凸起或長痘痘，代表財運來敲門，事業運轉旺；「左財右福」，左邊代表財運，右邊代表福氣。如果耳朵有痣，可以行善布施累積福德。另外若耳朵發黑則是不吉祥的徵兆，代表健康運走下坡或是福德衰退。

▍印堂、鼻頭發亮

印堂（2眉之間）、鼻頭若同時發亮，代表要發財了，印堂發亮表示運勢正處於巔峰時期，能夠掌握大權；鼻頭則代表財運。

▍吉祥夢境

湯鎮瑋說，如果睡覺夢到大海、河、下雨、水或排泄物等都可能會發財，「水越大，財富越大」；另外如果夢到流血也是好現象，代表一切都可以逢凶化吉。

▍突然被讚美

最近如果沒有特別做什麼事，但卻被別人稱讚「變帥變美」，代表氣場好，運氣即將轉好。