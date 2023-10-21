阿伯出事啦！彰化縣員林市1名81歲的老翁，今天上午在自家附近農田焚燒稻草，不料火勢蔓延焚燒附近農田，產生大量濃煙，整個員水路煙霧瀰漫。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

阿伯出事啦！彰化縣員林市1名81歲的老翁，今天上午在自家附近農田焚燒稻草，不料火勢蔓延焚燒附近農田，產生大量濃煙，整個員水路煙霧瀰漫。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

阿伯出事啦！彰化縣員林市1名81歲的老翁，今天上午在自家附近農田焚燒稻草，不料火勢蔓延焚燒附近農田，產生大量濃煙，整個員水路煙霧瀰漫。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

阿伯出事啦！彰化縣員林市1名81歲的老翁，今天上午在自家附近農田焚燒稻草，不料火勢蔓延到附近農田，產生大量濃煙，整個員水路煙霧瀰漫，就連3公里外的民眾都看得到，引發附近居民恐慌，所幸警消到場很快將火勢撲滅，沒有造成人員傷亡；環保局表示，露天燃燒稻草造成空氣污染情事，可依《空汙法》處新臺幣1200元以上，10萬元以下罰鍰。

消防局表示，今天上午接獲民眾通報，員林市員水路1段附近有大量濃煙，甚至導致人車難以通行，根據民眾報案線索及煙霧方向，找尋到在員水路580巷附近焚燒稻草的老翁，其供稱每年都這樣燒，不曉得這次會引發火勢。

消防人員抵達現場後，發現燃燒面積不大，只是因為稻草潮濕悶燒產生大量濃煙，拉起水線灌救很快就控制住火勢，沒有造成人員傷亡，在現場也告誡老翁，依規定不得就地燃燒稻草，造成空氣汙染依法可開罰。

彰化縣環保局，呼籲農民切勿露天燃燒稻草，若民眾露天燃燒稻草造成空氣汙染，可依「空氣污染防制法」規定，處新臺幣1200元以上10萬元以下罰鍰。 民眾發現露天燃燒行為，可協助撥打公害陳情報案專線04-7115655轉803、804、805檢舉，以改善農民稻草露天燃燒。