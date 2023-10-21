前美國總統川普盟友、共和黨眾議員喬登今天在眾議院議長第3輪投票再度失利後，遭共和黨內無記名表決撤除議長提名，使得紛擾的眾議院又退回到原點。

華爾街日報指出，共和黨內的極右派本月稍早發動罷免並成功拉下自家的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），之後又逼退黨內另一要員、路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）角逐議長。

但極右派推出的喬登（Jim Jordan）依然沒法凝聚共和黨內共識登上議長。眾議院持續陷入僵局，無法審查援助以色列與烏克蘭的法案，也無法應對下月應急資金到期後聯邦政府恐又得關門的危機。

眾議院目前共和黨握有過半的221席，民主黨212席。共和黨人如今得另覓議長適合人選，預計23日晚間舉行會議，24日上午黨內投票。

喬登出局後，共和黨內保守派次團「共和黨研究委員會」（Republican Study Committee）主席、奧克拉荷馬州聯邦眾議員赫恩（Kevin Hern）及德州聯邦眾議員塞申斯（Pete Sessions）已表態角逐議長；前議長麥卡錫則與其他人力推眾院共和黨黨鞭、明尼蘇達州聯邦眾議員艾默（Tom Emmer）出馬。

喬登在3輪眾院議長投票均告失利，黨內反對勢力不降反升讓他得票一次比一次少。第3輪眾院議長投票後，共和黨進行內部無記名表決，超過一半的112人都反對繼續讓喬登角逐議長，因而決定再走馬換將。

紐約時報指出，喬登失利顯示一群約25名共和黨內主流成員堅決反對喬登代表黨內出任議長，這群人也成為共和黨持續右傾、唯川普馬首是瞻的煞車皮。

目前共和黨對提名誰出馬角逐眾院議長尚無共識。民主黨提議賦予暫代議長的麥亨利（Patrick T. McHenry）擴權、以暫讓眾議院恢復運作審理法案的構想，仍遭共和黨反對。（譯者：陳亦偉）1121021