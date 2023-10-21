周興哲20、21日在上海舉辦2場「Odyssey旅程」世界巡演，吸引大批粉絲支持。（星空飛騰提供）

周興哲20、21日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「Odyssey旅程」世界巡迴演唱會，他的老婆趙岱新、父母、弟弟等家人都到場支持。周興哲首次唱進上海，開心跟粉絲打招呼：「今天是我在上海第一次的演唱會，獻給你們。」全場1.2萬歌迷熱情齊聲尖叫，還有大批粉絲示愛喊「老公」、「我是你的老婆」，逗得他開心大笑，坐在台下的正宮趙岱新則幽默說，「儘量（喊），我不會（吃醋）。」

寵粉的他特地在上海站當天上線新歌〈不喜歡沒有你的地方〉，並在上海首唱，趙岱新也隨即在社群轉發支持，只見趙岱新產後僅2個月，快速恢復好身材，在台下不時拿起手機拍下周興哲帥氣演出的身影，更在社群曬出他演唱新歌影片，浪漫寫下「No Place Like You」，大方放閃。

他一唱新歌時，沒想到聽見大批粉絲都跟著大聲合唱，當下感動不已，他嗨喊：「今天才上線的，你們就都會唱，我的小興星（粉絲名）果然是最棒的。」更提到，他跟朋友去唱KTV是不會選唱自己的歌，都只會點唱偶像周杰倫的歌曲，接著加碼放送福利，獻唱周杰倫經典歌〈擱淺〉向偶像致敬，全場嗨翻。

周興哲在上海站打造4套全新造型服飾，秀出結實手臂肌肉，一登場於豪華四面台賣力唱跳〈That’s All〉、〈說太多〉等動感歌曲揭開序幕，接著飆唱熱門情歌〈以後別做朋友〉、〈怎麼了〉、〈如果雨之後〉，當他唱到〈你，好不好〉興奮邀全場粉絲大合唱，還看到台下歌迷舉起手機燈海應援，感性說：「我感動到快哭了。」

他在四面台上與粉絲玩遊戲，「哪邊歡呼聲大就轉去哪邊」，結果四方的粉絲都瘋狂尖叫，他瞬間變成人體旋轉陀螺，互動逗趣。這回2場上海演唱會門票一開賣秒殺，他開心說，自己對上海有特殊感情，除了有家人住在當地，之前也在上海工作、居住長達半年，加上在疫情期間也於上海隔離，當時在飯店練吉他、創作音樂，〈最後一堂課〉是在隔離期間所寫出來歌，也特別獻唱這首歌送給粉絲。