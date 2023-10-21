警方查扣犯案工具。（台中市警第一分提供／張妍溱台中傳真）

台中市西區樂群街、三民西路21日凌晨5時許發生搶案，81歲呂姓婦人前往市場採買途中，竟遭林姓男子騎車涉嫌從背後將其側背包搶走，損失1000元，警方循線在3小時內逮捕林嫌到案，林坦承犯案，稱「毒癮發作、沒錢買毒」才搶劫，全案依搶奪罪送辦。

台中市政府警察局第一分局指出，21日凌晨5時許警方接獲報案，民眾指稱，她當街遭人機車搶奪包包，警方立即成立專案小組查緝追捕搶匪，於3小時後將林姓搶匪緝獲到案。

警方指出，林姓搶匪到案時，神情恍惚，經警方進一步調查，林嫌是毒品人口、前科累累，這一次犯下搶案，林坦承因沒錢買毒才犯案，他先到大里區某超商前竊取機車，然後騎車到處遊晃、尋找犯案目標。

警方表示，林騎乘竊取來的機車，為躲避警方查緝，刻意選擇繞到西區隨機挑選下手目標時，當時凌晨人潮稀少，見81歲呂姓老婦獨自行走、身上有包包，認為有機可乘，趁其不備搶走，內有1000元現金，林騎機車徒手行搶後隨即逃逸。

呂姓婦人因被突如其來的搶劫驚嚇到，不斷大喊「搶劫！有人搶劫」，事後報警處理，她向警方表示，當天她欲前往市場購買祭品，準備返回苗栗苑裡老家重陽祭祖，竟然還沒走到市場就被搶劫，事後仍驚魂未定。

台中市警第一分局獲報後，立即通報攔截圍捕，並成立專案小組調閱監視器積極偵辦，循歹徒逃逸路線調閱追緝過程中，在順天宮輔順將軍廟埕前發現搶匪，警方立即逮捕到案。

台中市警第一分局長吳燕山在呂姓婦人筆錄完成後，親自贈送紅包予年邁被害人壓驚，並表達關心慰問，隨即警方也宣布逮捕林姓犯嫌到案，讓民眾對警方維護治安的能力，更有信心。

警方呼籲，因10月2日起台中市政府發放重陽敬老禮金，民眾應小心保管好自身財物，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，讓警方於最短時間，循線追緝犯嫌。

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