國道三號南下264公里處今（21日）早上9時43分發生遊覽車、自小客車擦撞事故，現場4人OHCA（到院前心肺功能停止），包括遊覽車2人，1名是12歲男童，救出時明顯死亡未送醫，另1名是48歲女性；翻覆的自小客車2名乘客包含55歲男子、50歲女子也都無呼吸心跳，送醫搶救後均宣告不治。

據了解，這起車禍疑似為遊覽車與轎車變換車道時不慎擦撞，因撞擊力道猛烈，小客車撞擊內側車道，翻覆且扭曲變形，車上2人均無呼吸心跳；遊覽車及自小客車事故占用中、內車道。

雲林縣消防局起初接獲通報5人受傷，出動7個消防小隊救護車救護，抵達現場發現輕傷者不少，總計派遣10部消防救護車、約30名救護人員前往搶救，其中自小客車扭曲變形，動用油壓剪才把駕駛人救出。

4名OHCA傷者包括遊覽車2人，1名是12歲男童，救出時明顯死亡未送醫，另1名是48歲女性；翻覆的自小客車2名乘客包含55歲男子、50歲女子也都無呼吸心跳。

據悉，遊覽車乘客搭載的人是新竹一家科技公司的員工，準備要去劍湖山世界，距離下交流道僅剩7公里卻發生重大車禍，因反應不及摔落車地板至少有22人，受到挫傷、擦傷，雲林縣消防局救護車分別送雲林台大分院、若瑟醫院、斗六成大、嘉義基督教、大林慈濟醫院急救。