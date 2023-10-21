嘉義縣鹿草鄉立殯儀館今年3月發生林姓死者遺體被葬儀社人員誤以為是陳姓死者遺體，從冰櫃領出退冰，送嘉義市火化場火化，林姓死者家屬提告葬儀社王男及林女，鹿草鄉立殯儀館陳姓男管理員損壞屍體罪嫌，檢方不起訴，理由是3人非故意，且已達成和解。

不起訴處分書指出，王男是葬儀社負責人，陳姓死者家屬委託王男協助辦理喪葬事宜，3月12日要火化遺體，王男交由林女處理。

林女於3月11日到鹿草鄉立殯儀館，向殯儀館管理人員陳男詢問存放陳姓死者遺體的冰櫃位置，未經確認，就從3號冰櫃領出林姓死者遺體，並退冰，12日送嘉義市火化場火化，過程中雙方都未確實核對編號、姓名。

12日鹿草鄉立殯儀館人員清洗冰櫃時，驚覺出問題了，趕緊通知嘉義市火化場，但林姓死者遺體已火化了。

林姓死者家屬不滿家人遺體因誤失被火化，怒告王男、林女及陳男損壞屍體罪嫌，警方依法函送嘉檢偵辦。

檢方偵結指出，3人未確實核對冰櫃編號、名字的過失行為非故意，不構成損壞屍體罪的要件，且雙方已和解，因而對3人不起訴處分。