前總統馬英九15日至22日訪美,今與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」近20名學者座談。馬英九辦公室表示,馬英九在會上建議美國應促兩岸和談,強力表達台灣不能成為烏克蘭。與會學者也均認同馬英九「兩岸應重啟對話」之倡議,一位主持人甚至直言表示「認同馬總統說的,台灣絕對不是烏克蘭!」

馬英九指出,他此次向美方提出兩點建議,分別是美國應該促成兩岸和談,而不是坐視台灣執政者走向台灣獨立,甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。另一則是美方也應鼓勵台灣執政者基於中華民國憲法,回歸兩岸共同政治基礎,也就是「九二共識」,重啟與大陸對話。

馬英九表示,他8年任內與大陸達成23項協議,涵蓋人民生活各個面向,因此兩岸是可以和平共處的,而且一定要透過和平方式解決爭端。他再次呼籲美國不要將台灣「武器化」,例如揚言炸毀台積電等,「那不是好的政策!」有美國學者回應,炸毀台積電只是部分人士意見,應該不太可能,也沒必要。

馬英九表示,他今年3月訪問大陸,與7月邀請大陸五所高校師生回訪,獲得寶貴經驗即是兩岸年輕人交流是「渾然天成、欲罷不能」,溝通毫無障礙。另一則是大陸民眾對台灣充滿善意,也因此他對兩岸展開和平對話非常有信心。

與會學者詢問馬英九,蔡英文執政7年多,兩岸關係緊張,無法恢復談判,蔡政府指稱是大陸方面預設「一中前提」,他怎麼看?馬英九表示,「前提」說法錯誤,因為中華民國憲法是「一中」憲法,我們的「一中」是中華民國,這是遵守憲法與否的問題,如果蔡政府遵守憲法,認同兩岸均堅持意涵各自不同的「一個中國」,基於求同存異精神,大陸不會拒絕談判。

馬英九也感性對與會學者喊話「給和平一個機會!」他認為問題根源在民進黨政府不遵守中華民國憲法,錯誤把大陸堅持各自基於憲法的「一中」解釋為「前提」。蔡英文政府不跟大陸溝通,「可能他們認為靠你們美國去做就好」,這是不對的,對美中台關係也不利,與會學者聽了,也都發出會心一笑。

與會學者也關心台灣軍事力量問題,馬英九表示,和平對話不會影響軍事備戰,他任內即是如此,也是有必要之備戰,但重點還是對話交流與避戰。而且過去經驗顯示,只要有和平對話,軍事武力威脅就會降低。馬英九強調,他完全不認同蔡政府用各項藉口,不與大陸對話,「這事關生死,一定要開始做,所以我希望美國來鼓勵兩岸儘速重啟對話。」

馬英九強調,必須找出對台灣、對美國都最有利的方式,他這次來美國建議美方與國際社會促成兩岸和談,敦促台灣執政者回到兩岸共同政治基礎「九二共識」,對未來局勢穩定至關重要。

馬英九並引述美國知名中國軍事問題專家梅惠琳16日在《紐約時報》發表題為「美國是如何在台灣問題上『火上澆油』」(This Is What America Is Getting Wrong About China and Taiwan)的文章,呼籲美國政府需要在台灣問題上保持政治中立,以保持美國利益;美國並應對大陸重申,只有台海兩岸才能解決政治分歧,這一立場仍是美國的官方政策。

兩場會議中,「大九學堂」學員也積極提出台灣年輕人關切台海會不會有戰爭,以及分享今年3月陪同馬前總統訪問大陸之心得。一位資深美中問題專家聽完同學的分享後,感性地對學員表示「你們有責任讓世界聽到更多台灣年輕人的聲音,更了解台灣的政治與歷史!」

其中有學員直率提問,過去7年民進黨執政下,兩岸緊張情勢升溫,但年輕人並不認為這很嚴重,因為民進黨政府讓台灣人認為只要兩岸發生衝突,美國一定會與台灣站在一起,甚至出兵協防台灣。他想請教美方學者們,如果兩岸發生戰爭,美國政府該如何應對?或是你們是否支持美國出兵?

據轉述,美方智庫學者對此一提問,均無法直接回應美方是否直接參戰,也沒有明確回答美國實際的介入措施,例如是否派遣航母戰鬥群或甚至地面部隊?或是僅提供武器彈藥與情報?一位資深專家表示,美國參與程度要看是什麼因素導致戰爭,還要看戰爭會如何演變與發展。

但「大九學堂」學員非常關切美方是否實質介入?與會學者均表示,無法代替政府進行回答,但基於美國的國家利益,美方一定會有所反應。此外,由於日本有八成以上的海上貿易路線行經台海,因此日本也將會在可能的台海衝突中扮演重要角色。但若發生戰爭,將不只會導致世界經濟衰退,甚至可能會演變成無法想像的大蕭條,因此美方學者都認為,局勢是否需要走到此一程度,各方都必須三思。