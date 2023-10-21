前總統馬英九15日至22日訪美，今與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」近20名學者座談。馬英九辦公室表示，馬英九在會上建議美國應促兩岸和談，強力表達台灣不能成為烏克蘭。與會學者也均認同馬英九「兩岸應重啟對話」之倡議，一位主持人甚至直言表示「認同馬總統說的，台灣絕對不是烏克蘭！」

馬英九指出，他此次向美方提出兩點建議，分別是美國應該促成兩岸和談，而不是坐視台灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。另一則是美方也應鼓勵台灣執政者基於中華民國憲法，回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」，重啟與大陸對話。

馬英九表示，他8年任內與大陸達成23項協議，涵蓋人民生活各個面向，因此兩岸是可以和平共處的，而且一定要透過和平方式解決爭端。他再次呼籲美國不要將台灣「武器化」，例如揚言炸毀台積電等，「那不是好的政策！」有美國學者回應，炸毀台積電只是部分人士意見，應該不太可能，也沒必要。

馬英九表示，他今年3月訪問大陸，與7月邀請大陸五所高校師生回訪，獲得寶貴經驗即是兩岸年輕人交流是「渾然天成、欲罷不能」，溝通毫無障礙。另一則是大陸民眾對台灣充滿善意，也因此他對兩岸展開和平對話非常有信心。

與會學者詢問馬英九，蔡英文執政7年多，兩岸關係緊張，無法恢復談判，蔡政府指稱是大陸方面預設「一中前提」，他怎麼看？馬英九表示，「前提」說法錯誤，因為中華民國憲法是「一中」憲法，我們的「一中」是中華民國，這是遵守憲法與否的問題，如果蔡政府遵守憲法，認同兩岸均堅持意涵各自不同的「一個中國」，基於求同存異精神，大陸不會拒絕談判。

馬英九也感性對與會學者喊話「給和平一個機會！」他認為問題根源在民進黨政府不遵守中華民國憲法，錯誤把大陸堅持各自基於憲法的「一中」解釋為「前提」。蔡英文政府不跟大陸溝通，「可能他們認為靠你們美國去做就好」，這是不對的，對美中台關係也不利，與會學者聽了，也都發出會心一笑。

與會學者也關心台灣軍事力量問題，馬英九表示，和平對話不會影響軍事備戰，他任內即是如此，也是有必要之備戰，但重點還是對話交流與避戰。而且過去經驗顯示，只要有和平對話，軍事武力威脅就會降低。馬英九強調，他完全不認同蔡政府用各項藉口，不與大陸對話，「這事關生死，一定要開始做，所以我希望美國來鼓勵兩岸儘速重啟對話。」

馬英九強調，必須找出對台灣、對美國都最有利的方式，他這次來美國建議美方與國際社會促成兩岸和談，敦促台灣執政者回到兩岸共同政治基礎「九二共識」，對未來局勢穩定至關重要。

馬英九並引述美國知名中國軍事問題專家梅惠琳16日在《紐約時報》發表題為「美國是如何在台灣問題上『火上澆油』」（This Is What America Is Getting Wrong About China and Taiwan）的文章，呼籲美國政府需要在台灣問題上保持政治中立，以保持美國利益；美國並應對大陸重申，只有台海兩岸才能解決政治分歧，這一立場仍是美國的官方政策。

兩場會議中，「大九學堂」學員也積極提出台灣年輕人關切台海會不會有戰爭，以及分享今年3月陪同馬前總統訪問大陸之心得。一位資深美中問題專家聽完同學的分享後，感性地對學員表示「你們有責任讓世界聽到更多台灣年輕人的聲音，更了解台灣的政治與歷史！」

其中有學員直率提問，過去7年民進黨執政下，兩岸緊張情勢升溫，但年輕人並不認為這很嚴重，因為民進黨政府讓台灣人認為只要兩岸發生衝突，美國一定會與台灣站在一起，甚至出兵協防台灣。他想請教美方學者們，如果兩岸發生戰爭，美國政府該如何應對？或是你們是否支持美國出兵？

據轉述，美方智庫學者對此一提問，均無法直接回應美方是否直接參戰，也沒有明確回答美國實際的介入措施，例如是否派遣航母戰鬥群或甚至地面部隊？或是僅提供武器彈藥與情報？一位資深專家表示，美國參與程度要看是什麼因素導致戰爭，還要看戰爭會如何演變與發展。

但「大九學堂」學員非常關切美方是否實質介入？與會學者均表示，無法代替政府進行回答，但基於美國的國家利益，美方一定會有所反應。此外，由於日本有八成以上的海上貿易路線行經台海，因此日本也將會在可能的台海衝突中扮演重要角色。但若發生戰爭，將不只會導致世界經濟衰退，甚至可能會演變成無法想像的大蕭條，因此美方學者都認為，局勢是否需要走到此一程度，各方都必須三思。