中共中央紀委國家監委網站10月21日通報，據南航集團紀檢監察組消息：日前，經中共中央紀委國家監委批准，南航集團紀檢監察組和貴州省黔東南州監委對中國南方航空股份有限公司海南分公司前黨委書記賴建明嚴重違紀違法問題，進行紀律審查和監察調查後，決定給予賴建明開除黨籍、取消賴建明相關退休待遇、收繳其違紀違法所得、移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送等處分。

經查，賴建明作為中共黨員領導幹部，嚴重違反中央八項規定精神，在中共十九大後仍不知止；嚴重違反廉潔紀律，利用職務上的便利炒房謀取巨額利益，違規收受禮品禮金；嚴重違反工作紀律，違規決策擔保造成重大損失；利用職務上的便利，為他人在工程項目發包、工程項目進度款撥付和竣工驗收決算、機供品採購、職務提拔等方面提供幫助，非法收受他人財物，涉嫌受賄罪。

賴建明嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌職務犯罪，性質惡劣，情節嚴重，影響極壞，應予嚴肅處理。依據中共《紀律處分條例》大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經南航集團黨組研究，決定給予賴建明開除黨籍處分；經南航集團紀檢監察組研究，決定按規定取消賴建明相關退休待遇；收繳其違紀違法所得；由貴州省黔東南州監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。