副總統賴清德今天上午出席雷震民主人權紀念講座，致詞時表示，台灣任何一個政黨、政治領袖，若大陸併吞台灣的企圖視而不見，仍認為接受一個中國原則的九二共識，或者是兩岸一家親的口號，甚至認為藉由一紙和平協議就有辦法得到和平，這是自欺欺人、誤人誤己。

賴清德指出，台灣今天的民主，根據經濟學人評比，是全球第10名、亞洲第1名，根據自由之家評比，台灣的自由指數高達94分，只輸日本一點點，是亞洲第二名，就人權而言，台灣也是亞洲婚姻平權國家，這是一代一代累積辛苦打造而成，這些民主運動前輩完成歷史交付的使命，今天台灣面臨另外一個狀況，台灣站在印太第一島鏈關鍵島鏈位置，直接面對中國強權的威脅、併吞，要如何妥善因應。

賴清德說，大陸運用銳實力無時無刻都在對台灣隱密作戰，也不放棄武力侵略，文攻武嚇、經濟制裁、滲透統戰，還有很難以察覺的銳實力隱密作戰。

賴清德指出，台灣任何一個政黨、政治領袖，如果對大陸銳實力或對大陸併吞台灣的企圖視而不見，仍然認為接受一個中國原則的九二共識，或者是兩岸一家親的口號，甚至於認為藉由一紙和平協議就有辦法得到和平，「我認為這是自欺欺人，也將會誤人誤己，犧牲了台灣全體國人歷代共同打拚好不容易得到的基礎」。

賴清德強調，他會以蔡英文總統的四大堅持基礎上，推動和平四大支柱方案，四大堅持是堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2350萬台灣人民的意志。

賴清德表示，和平4大支柱行動方案，包括提升國防力量自我防衛、經濟強化、經濟安全、與理念相近國家站在一起共同發揮威懾力量，以及對等尊嚴前提下，「我會帶領國家跟中國進行交流合作」，促進兩岸人民福祉。

賴清德也說，他曾在立法院備詢時提到兩岸有共同敵人，也有共同目標，當時國民黨立委馬上問他敵人是誰？他當時回應，天災、地變、傳染病通通都是，但共同目標是增進兩岸福祉，相信大陸如果理解，台灣人民熱愛和平以外，對大陸的善意。