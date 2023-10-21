偶像女團「中國娃娃」，由娃娃（陳冠樺）及泰籍華裔貝兒（李曉燕）組成，兩人1999年在台灣推出歌曲《單眼皮女生》，憑著朗朗上口的洗腦歌詞爆紅，還入圍第12屆金曲獎《最佳重唱組合》，事隔24年，年紀超過40歲的兩人近況照曝光，凍齡外貌及火辣身材，讓網友直呼難以置信。

「中國娃娃」發行過《單眼皮女生》、《發福發財中國年》等膾炙人口的歌曲，紅遍華語歌壇，卻在2010年換上新團員替補貝兒的位置，不過成績不盡理想，因此兩人在2013年宣布重新組團，先是參加GMM Grammy主辦的三十周年演唱會試水溫，並於2021年正式回歸演藝圈，不僅舉辦線上見面會，還發行新作品，人氣依舊未減。

中國娃娃如今火辣樣貌曝光，與剛出道時的模樣相差甚遠。（圖／中時資料照片、hwahwa_chinadolls IG）

娃娃日前分享登台演出及在後台的花絮照，只見兩人穿上布料極少的上衣，吹彈可破的雪白肌膚幾乎要被看光，下半身搭配黑色短皮裙，露出一雙纖細的不科學美腿，此外，兩人對著鏡頭擺出撩人性感Pose，火辣的S曲線讓人看得血脈賁張，加上一副不見歲月痕跡的凍齡外貌，難以想像兩人已經超過40歲。

如今娃娃在泰國積極發展副業，不僅開餐廳還開發兒童中文教學APP，協槓事業經營的有聲有色，貝兒在2012年結婚後，育有一雙兒女，大多在社群分享育兒日常，在事業與家庭中取得平衡。