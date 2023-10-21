澎湃新聞引述香港《文匯報》網站21日消息，今年7月去世的著名歌手李玟，21日將安葬於湖北武漢石門峰紀念公園，同時園內將設置李玟紀念展，供歌迷追思。

得知李玟下葬的消息，多位外地粉絲計畫前來武漢送她一程，也有武漢的粉絲約定10月21日接李玟「回家」。李玟安葬後，同日下午李玟紀念展將正式揭幕，預計李玟的母親及兩個姊姊都會現身。

李玟的「武漢情結」與她的母親有關，李玟母親出生於重慶，後為躲避戰火隨家人輾轉四川各地，之後與家人一起離開四川到武漢，再前往上海學醫。李玟曾在2000年在武漢開演唱會時提到，她的舅舅一家就住在武漢。李玟亦曾在2022年於武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕式上說：「我是武漢姑娘啦！武漢姑娘回家啦！」

李玟的生前好友甄妮前日在社交網寫下「塵埃落定，放心了」7字，認為選擇長眠於武漢是明智的決定，並有感而發表示「天大地大，每天都有愛妳的歌迷們悼念和陪伴」「尋尋覓覓，終於找到安樂窩，妳我都放心了」，字裡行間顯現出懷念好友之情。

李玟於7月5日因抑鬱症在家中輕生，送院後搶救無效去世，享年48歲。李玟追思會已於7月31日在香港殯儀館舉行。

2023年8月25日，有網友在從香港去武漢的航班上偶遇李玟姊姊和母親，其姊姊曾和母親考察湖北武漢的墓園環境，或將讓李玟在湖北武漢安葬。

10月16日，武漢民政部門工作人員稱，家中如果有香港的家人去世，對方的骨灰來武漢安葬，不需要辦理額外的手續，拿上香港那邊的火化證明、死亡證明即可。

近日，有大陸娛樂記者探訪CoCo李玟紀念展覽地，10月21日開幕，時間長達7個月，公園內循環播放李玟演唱的歌曲《想你的365天》。