芬蘭國家調查局（NBI）今天表示，連接芬蘭和愛沙尼亞的一條天然氣管線日前損毀，目前調查焦點放在中國貨櫃船NewNew Polar Bear。

路透社報導，本月8日一早，連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector）和一條電信纜線雙雙損毀，芬蘭調查員認為可能是人為破壞，但不確定屬於意外或蓄意行為。

瑞典10日表示，連接斯德哥爾摩和愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的第3條管線差不多也在同一時間受損。

芬蘭國家調查局在聲明中表示：「警方已在刑事調查中確認，船籍為香港的NewNew Polar Bear行動剛好與天然氣管線受損的時間、地點一致…因此調查正以這艘船的作用為主。」

正在調查電信纜線損毀事件的愛沙尼亞調查員隨後說，他們還在檢視兩艘船，一艘是NewNew Polar Bear，一艘是俄羅斯籍的Sevmorput。

愛沙尼亞調查員說：「我們發現，事故發生時，NewNew Polar Bear和Sevmorput都在這片海域。我們還在調查這兩艘船是否與（纜線）損毀有關。」

根據路透社看到的船隻追蹤資料，前述3起損毀事件發生時，現場只有這兩艘船。

芬蘭國家調查局表示，在天然氣管線損毀處附近的海底發現一個「重物」，正調查是否與事故有關。

刑偵督察長羅希（Risto Lohi）在聲明中說：「調查已證實，損毀是外部機械力量導致，就目前所知，沒有理由認為是爆炸造成。」

NewNew Polar Bear的船東對此不願置評。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）則表示，任何管線受損都與Sevmorput無關。

芬蘭外交部今天表示，針對天然氣管線和電信纜線受損的調查，已透過外交管道與中國和俄羅斯聯繫，並尋求中國協助聯絡NewNew Polar Bear；芬蘭也聯繫俄國外交部「說明事件嚴重性」，並告知已啟動調查。

瑞典和愛沙尼亞當局表示，連接兩國的第2條電信纜線大約在同一時間局部中斷運作，可能也是外部影響所致。

這些事件引發北歐廣大地區對能源供應安全的憂慮，促使北大西洋公約組織（NATO）強化在波羅的海巡邏。

法新社提到，營運商上週說，至少要花5個月時間才能修復天然氣管線，這將讓芬蘭今年冬天必須完全仰賴液化天然氣進口。天然氣約占芬蘭能源消耗量的5%，主要用於工業和汽電共生。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1121021