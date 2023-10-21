加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲，釀成約500平民喪命，以巴互相咎責，以色列稱，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）一枚「失控火箭」誤炸醫院釀成悲劇，不過半島電視台（Al Jazeera）查核團隊比對影片後總結，以軍的說法「沒有根據」。報導也引述不同分析指出，以色列的說法與實際看到的情況有些許出入。

畫面為加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲後，美國衛星觀測組織馬薩爾科技（Maxar Technologies）18日捕捉到的空拍畫面。（圖／美聯社）

半島電視台報導，阿里阿拉伯醫院於當地時間17日晚間7時遇襲，巴勒斯坦衛生部表示，爆炸釀成逾470人喪生，不過以色列反駁罹難人數被膨風，美國情報評估，死亡人數介於100至300人之間。

半島電視台取得的現場畫面顯示，天空中先是升起一道亮光，亮光閃爍2次後突然急遽改變方向並爆炸。畫面中可見遠處地面上發生第一起爆炸，靠近攝影機的位置發生第二起更大的爆炸。

報導指出，半島電視台的查核團隊Sanad調查發現，以色列的說法似乎曲解了證據，編造出其中一道閃光源自於失控火箭的說詞。Sanad檢視當晚6時45分起的不同角度畫面，確認以色列分別在6時54分、55分、57分及58分對醫院周遭地區進行空襲，與此同時，加薩地區也發射了多枚火箭，不過所有火箭都遭到以軍飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截。

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army's claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2023

影片也顯示，晚間6時55分，「鐵穹」系統攔截一枚從加薩發射的火箭，以方稱這枚火箭擊中醫院。

Sanad查看影片後指出，這枚火箭「在空中完全摧毀並分離」。畫面顯示，火箭遭攔截5秒後加薩地區發生爆炸，2秒後發生另一起更大爆炸。

半島電視台指出，第二起爆炸擊中醫院，上述被攔截的火箭，也是醫院爆炸前最後一枚從加薩地區發射的火箭。因此Sanad調查發現，「以色列軍方稱，阿里阿拉伯醫院遇襲是源於火箭發射失敗的說法是沒有根據的」。

加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲後，民眾重返爆炸地點查看，四周車輛被炸成廢鐵。（圖／美聯社）

■到底誰炸了加薩醫院？半島電視台：仍無決定性證據

報導指出，至今仍沒有決定性證據確認誰引起第二起爆炸。

部分組織認為，爆炸造成的較小坑洞，似乎與以色列軍方慣常使用的武器不相符，儘管如此，仍不能排除使用不同武器的可能性。

例如荷蘭獨立調查網站「冒險者」（Bellingcat）報告指出，爆炸現場的撞擊點（impact point）看來與以軍所使用的「聯合直攻彈藥」（Joint Direct Attack Munition，JDAM）並不相符。

此外，英國「第四頻道」（Channel 4）記者團在爆炸現場目擊的小型坑洞，似乎也與迫擊砲較相符，現場建築也僅有外觀受損，並未造成結構倒塌。不過「第四頻道」也指出，「這代表不太可能是以色列的飛彈在地面爆炸，但也不能排除空爆彈（airburst munition）的可能性，這種彈藥能釀成重大傷亡，但造成較小的結構破壞」。

加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲後，民眾重返爆炸地點查看，四周車輛被炸成廢鐵。（圖／路透社）

■以色列說法的其他漏洞

除此之外，英國廣播公司（BBC）也在重新檢視影片後認定，以色列軍方的說詞有出入，例如以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，攻擊來自於醫院旁的一塊墓地，但地圖顯示，發射地位在更遠的區域。

另外，以色列稱巴勒斯坦火箭是從西南方發射的，不過20日出爐的2份分析報告認為，擊中醫院的發射物實際上是從以色列的方向發射的。

總部位於英國倫敦的人權調查組織「法證建築學」（Forensic Architecture）分析爆炸現場的撞擊坑洞，推論發射物可能源自於東北方，也就是以色列控制的加 薩周邊地帶。