員警日前持搜索票攻堅賭場，畫面為贓證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市淡水區真理大學旁兩間娃娃機日前遭民眾檢舉，稱該處已淪為博弈店。警方獲報後（6）日前往攻堅，除了於進出發現多部監視系統，裡面甚至還供奉著恐怖電影「咒」裡「大黑佛母」的神像。警方搜集情資後於（6）日上門查緝，一共查獲台主、工作人員及賭客共8名、不法所得41萬餘元，訊後全案依賭博罪移送士林地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

賭客面對＜咒＞的改裝機台膜拜，祈求好運。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方拆卸IC板。（圖 / 劉詠韻翻攝）

又見娃娃機暗藏賭場！警破門驚見機台供奉神像「大黑佛母」當場拆除

根據警方調查指出，該處業者利用LINE群組邀約熟客，取得門鎖密碼進入暗房聚賭，藉此規避警方查緝。另，賭客每次把玩則以100元到200元不等，再利用磁鐵吸將壓克力磚吸起落下，壓克力磚裡的骰子同數（色）對照業者的獎金明細，最高可獲得20萬元獎金。警方也表示，這2間娃娃機店之所以開於真理大學旁，在於業者期許藉地利之便，吸引大學生前往消費。

警方本次一共查獲查獲場主36歲林男、31歲江男、4名台主20歲鄭男、32歲吳男、32歲林男、44歲洪男，及工作人員19歲廖男、3名18歲李男、18歲林男賭客、24歲黃男，並於機台內查扣不法所得現金41萬元、機台IC版28片、監視器、帳冊等贓證物；訊後全案依賭博罪移送士林地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。