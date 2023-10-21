台東縣文化處委託台南藝術大學團隊進行館藏原住民文物全面性普查及調查研究，今發表《原物志》分享成果。（蕭嘉蕙攝）

台南藝術大學教授盧泰康（右二）介紹台東有形文化資產「雅美（達悟）族陶罐」，高度約50公分，為炊煮用器。（蕭嘉蕙攝）

台東縣文化處購藏千餘件原住民文物，涵蓋阿美族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族及雅美族共6族群，自2017年起委託台南藝術大學團隊進行文物普查及研究，赫然發現館藏4件達悟族銀盔，竟有2件材質為303不銹鋼，另有1件為1895年前古物，指定公告為文化資產「一般古物」。

台東縣文化處今舉辦《原物志》新書發表會，收納5件台東縣文化資產古物，包含「雅美(達悟)族銀質頭盔」、「雅美(達悟)族陶罐」、「排灣／魯凱族古陶壺」、「阿美族陶罐」、「排灣族複串琉璃珠胸飾」，及其餘珍貴原民文物。

銀盔為雅美(達悟)族男性於重要祭典儀式時配戴的禮帽，外型呈現上窄下寬的錐狀，台東縣文化處典藏共4件。台南藝術大學教授盧泰康指出，其中2件為303不鏽鋼盔，屬戰後工藝品；另1件為日治時期造物，以大量流入的銀幣轉化製成，因此含銀量高且平均。

盧泰康表示，最古老的銀盔為1992年入藏，每層銀含量皆不同，且串接細節可見多處「釘補」結構，顯示其經長期傳世，保存至今。

「雅美(達悟)族陶罐」為大口、深腹、圜底造型，盧泰康說明，陶罐尺寸巨大，為炊煮用器，表面粗岩及風化情況顯示出年代久遠。

另外，「阿美族陶罐」為祭祀壺，表面遺存完整皮殼；「排灣／魯凱族古陶壺」為傳承信物，紋飾精美，屬第3級古陶壺，由於長久流傳，壺底圈足已脫落；「排灣族複串琉璃珠胸飾」由10串琉璃珠串接而成，中央多彩琉璃珠價值珍貴，置放胸飾的藤盒亦保留完整。

台東縣長饒慶鈴表示，期盼藉由文物普查與新書保存台東原民文化，預計將書籍配送至各鄉鎮市立圖書館，與縣民分享縣府典藏原民文物的珍貴知識與文化，讓台東原民之美讓更多人看到。