外媒披露，中國警方近日突襲搜查英國廣告公司WPP旗下的群邑集團（GroupM）上海辦事處，員工遭到問話，警方並拘留一名高階主管。今年來，美國盡職調查公司美思明智、諮詢顧問公司貝恩等中國辦事處都曾遭到突襲搜查。

英國《金融時報》20日引述知情人士報導，群邑中國的一名高階廣告主管已被拘留，以接受進一步問話。其中一名知情人士補充說，此事與員工在該機構的工作有關。

報導稱，中國警方在突襲搜查過程中，還與其他當地主管進行交談，其中包括自2017年以來擔任群邑中國首席執行官的徐俊（Patrick Xu），徐俊同時也是WPP中國首席執行官。WPP拒絕對報導做出評論。

據群邑中國官網，徐俊現駐任上海，在加入群邑中國之前，他就職於億滋國際，擔任香港、新加坡和台灣區總經理，駐任香港。

報導指出，群邑是全球最大的媒體投資管理集團之一，擁有4萬2000名員工，去年向全球客戶發出的帳單金額高達600億美元，其營業額約佔WPP集團年收入的三分之一。

中國是WPP集團的第四大市場，也是其在嚴峻的全球廣告市場中，重要的成長來源。WPP所全資擁有的群邑，預計來自中國的廣告總收入今年將成長7.9％，達到1506億美元。

據群邑中國的官方介紹，該集團是業內領先的傳立、尚揚、競立、邁勢等媒體代理公司，以及專注於受眾購買的媒體技術公司邑策的母公司。群邑與WPP的數據投資管理集團凱度展開日益密切的合作，群邑與凱度在WPP集團的營收中佔50％左右的份額。