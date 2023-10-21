台南市政府經發局今天在永華市政中心西側廣場舉辦「動吃動親子嘉年華市集」主題活動，吸引大批年輕爸媽帶著小朋友參加。（洪榮志攝）

2023台南購物節9月開跑以來，短短1個多月發票登錄總金額即高達14億多元。市府經發局今天在永華市政中心西側廣場舉辦「動吃動親子嘉年華市集」主題活動，除吸引大批年輕爸媽帶著小朋友參加，現場還進行今年購物節的第1場月月抽活動，分別抽出1兩黃金、日本大阪雙人來回機票等大獎。主持抽獎的市長黃偉哲表示，現在黃金很貴，1兩黃金將近8萬元，希望民眾多多消費，並把握機會登錄發票抽大獎。

今天台南市艷陽高照、秋風涼爽，不少年輕家庭都全家出動到場玩樂，並席地而坐輕鬆野餐。經發局也安排小朋友喜歡的造型氣球秀、泡泡互動秀、小丑雜耍、闖關遊戲等節目，提供親子同樂，現場洋溢著歡樂的氛圍。

此外，現場還有20多攤台南購物節推廣攤位，只要現場單筆登錄收據或發票滿200元，即送出購物節紀念品1份；市集單一攤位消費滿500元，更有加碼抽獎活動，吸引不少民眾登錄及消費。

經發局表示，台南購物節今年邁入第13年，主活動從9月15日登場後，將持續到2024年3月10日，歷時大約7個月。期間，除了有「周周抽iPhone」、「月月shopping月月抽」、「雲端shopping加碼抽」、「市民shopping專屬返現抽」，還有壓軸的名車雙重抽等抽獎活動，並規畫超過30場系列活動，包括線下2大主題活動—「跟著一起動吃動」與「iShopping萌寵親子派對」，以及6大百貨精品行銷周、多場次商圈行銷等，目的就是要讓民眾好好買、用力花。

經發局還說，台南購物節過去12年的活動總參與人次超過150萬人次，總活動效益將近200億元；其中，去年的台南購物節有超過26.2萬名會員，累計登錄發票張數高達599萬張，登錄總金額73.1億元。今年的購物節有台南各區域觀光工廠、農會、各大百貨、賣場、超商及連鎖店等，涵蓋百家好店、文創商品、伴手禮、小吃等各行各業的參與，相信在全市總動員的情況下，一定能夠開創佳績。

經發局強調，民眾只要在台南市消費，累計滿100元就有一組抽獎序號，無論發票或收據都可登錄，綁定雲端發票還將自動匯入金額，累計抽獎次數；至於登錄特約店家的發票或收據，更享有2倍的抽獎機會。