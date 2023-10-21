日本首相岸田文雄正協調11月上旬出訪菲律賓與馬來西亞。考量到強化發展海洋的中國，預料岸田此行除確認在安全保障方面強化合作外，也將針對中東情勢及烏克蘭情勢交換意見。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府相關人士表示，岸田方面正協調從11月3日起訪問菲律賓及馬來西亞3天。
岸田屆時將分別跟菲律賓及馬來西亞領袖舉行會談，考量到強化發展海洋的中國，將確認在安全保障方面強化雙邊合作。
具體來說，有關日本政府對理念相同國家提供防衛裝備品等的新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），研判岸田屆時將與菲律賓及馬來西亞就活用新框架進行討論。
另外，岸田也將跟菲律賓及馬來西亞領袖確認強化經濟合作及人際交流，並針對以巴衝突及烏克蘭情勢等交換意見。
為了讓日本今年12月在東京成功舉辦與東南亞國家協會（ASEAN）的特別峰會，岸田此行也將尋求菲律賓及馬來西亞的合作。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1121021
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