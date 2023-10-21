國防部軍備局20日下午於宜蘭大福沙灘進行對海實彈射擊，一艘載有5名船員及29名遊客的賞鯨船「超級星3號」擅闖管制區，因軍備局未申請海巡艦艇戒護，導致發生砲彈擊中船艏的意外，好在受損賞鯨船事發後立刻回港，船上人員均無大礙。不過軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，根據AIS航跡紀錄，該賞鯨船在管制區內待了快一小時，恐是事故主因。

據悉，該賞鯨船在事發當下，至少在管制區內遊蕩40分鐘都未被軍方發現，船體遭砲火誤射受損後，船家隨即通報海巡署並旋即返港，船上人員皆沒有受傷。

針對此次發生砲擊賞鯨船事件，國防部說明，軍備局大福兵試場已於9月18日，發布10月份射擊通報，公告將於昨日對海面管制區實施射擊，時間為昨下午2時至4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊內無炸藥的120公厘迫擊砲假彈。國防部發言人孫立方補充，昨日下午5時接獲海巡署通知，疑似波及漁船船舷，軍方立刻展開管制調查，以確保海面作業船隻安全。

不過據《公視》今日稍早報導，業者表示，「打到船長室，玻璃破掉，還有扶手，他（軍方）說不是我們的錯，因為空拍圖出來，他說我們沒有進去靶區裡面。」

「Taiwan ADIZ」則分析，昨日射擊公告的管制區範圍北端為北緯24°50'，根據AIS航跡紀錄，該船在管制區內停留有將近一個小時的時間，由於昨日鋒面東北海域易有長浪發生，26公尺長的船體容易被雷達判定為海浪回跡，若是據媒體報導軍方未請海巡派艇戒護，這最多就是一個軍方的行政疏失，闖入射擊管制區應該才是事故的主因。不過該粉專也強調，「該案靜待國防部說明」。