前高雄市長韓國瑜昨（20日）出席1場造勢活動直指「看過最多貪官汙吏的就是賴清德，因為民進黨一大堆貪官」；對此，行政院副院長鄭文璨回應，任何貪瀆只要有證據各單位一定全力以赴、嚴辦到底。

鄭文璨今（21日）到台中主持工商協進會舉辦「工商午餐會」，會前也對媒體詢問，韓國瑜20日出席國民黨總統參選人侯友宜造勢活動所說：「看過最多貪官汙吏的就是賴清德，因為民進黨一大堆貪官」的說法，做出回應。

鄭文璨說：廉能政府、透明政治是我們追求的目標，現在各級政府都有廉政會報與廉政平台，如果大家去比較，數字以國際透明組織清廉印象指標來講，台灣在180個國家裏面，從37名提升到25名，清廉印象指標，衡量一國的廉能政治，最重要的指標，亞洲國家裏面台灣排名第6，都超越全球86％國家，清廉的分數從不斷提升61分提升到68分。

他還說，大家比較法務部廉政署資料起訴率跟定罪率都提高，蔡英文總統的7年跟前總統馬英九的8年大家可以比較，涉及貪瀆事件在減少，政府採取陽光政治的作法，任何貪瀆只要有證據各單位一定全力以赴、嚴辦到底。