2023池上秋收稻穗藝術節今（21）日登場，4秒鐘搶票完售，再創紀錄。今年邁入15週年，恰逢雲門舞集50週年，雲門藝術總監鄭宗龍帶來池上專屬版「天光．霞」，以池上的天光稻浪為背景，日本音樂家清水靖晃演奏薩克斯風版巴哈無伴奏「大提琴組曲」，呈現雲霞變幻的魅力。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，希望台灣鄉村是全世界最美的，有多大的願就有多大的助力，這個夢想逐步在池上實現，也看到強韌的生命力。希望池上秋收稻穗藝術節像日本的百年祭典，年年發生，這是台灣好基金會對台灣這塊土地永遠的承諾，已成立信託持續挹注，要讓池上秋收稻穗藝術節長長久久走下去。

今年雲門舞集再度來到池上演出專屬版「天光．霞」，鄭宗龍表示，疫情期間，舞者透過視訊持續創作，表達內心不同感受，進一步將這些情感轉化為動人的舞蹈，在金黃稻浪間揮灑。接下來即將赴海外巡演十幾場，包括大陸北京、上海、廣州等地。

今年池上秋收稻穗藝術節還埋有特別彩蛋，是池上國中、福原國小、萬安國小的學生，演出一段雲門舞集創辦人林懷民1978年作品「薪傳」裡的「耕種與豐收」。林懷民形容，池上的向心力和凝聚力非常可怕，他與雲門舞者親身教授學生，經過10次練習，希望透過舞蹈將精神傳承。

池上鄉文化藝術協會梁正賢理事長表示，10月7日是秋收舞台割稻的重要日子，清晨下了不小的雨，那幾個晚上因為小犬颱風的風雨煩惱而不好入眠。但是當天池上人土地公照拜，時間到了照樣割、照樣下田。機器下不了田，農友及所有志工一同人工下田，大概花一個鐘頭，就把舞台區全部割好，池上秋收是大家熱烈期盼的重頭戲，池上人用最虔誠的心接受全台各地來的鄉親好友們的祝福。

池上秋成歷經三階段演變，首年邀請鋼琴家陳冠宇，雖然只是一架鋼琴的獨奏會，但是在金黃稻浪間的美麗景緻，獲選時代雜誌「當週最美照片」；2013年，在林懷民建議下，池上比照國家劇院規格打造2,500席舞台的天然劇場，目前仍是全球獨一無二、天地合一的國家級天然劇院；未來朝百年祭典邁進。

15年前，台灣好基金會來到池上，與鄉親一起打造「池上秋收稻穗藝術節」，成為全世界獨一無二、天地人合一的國家級天然劇場，既是台灣由民間獨立辦理、歷史最悠久的藝術節，也是台灣遞向國際最美的一張名片，攜手以藝術深耕池上，與地方共好共榮。