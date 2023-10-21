桃園市中壢一號社宅「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，21日舉行開幕啟用典禮。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅內「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，咖啡廳現為「日日誌IN BAR」進駐。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，寄售商店策展團隊「金山所在」。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，寄售商店策展團隊有「慢飛超人布藝young」。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅內「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，咖啡廳現為「日日誌IN BAR」進駐。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅內「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，咖啡廳現為「日日誌IN BAR」進駐。（蔡明亘攝）

中壢一號社宅「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，寄售商店策展團隊有「慢飛超人布藝young」。（蔡明亘攝）

桃園市中壢一號社宅「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，21日揭牌啟用。（蔡明亘攝）

為支持桃園市地方創生發展，青年局在中壢一號社宅建立「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，共有3個團隊進駐，今正式開幕。桃園市長張善政表示，中壢一號社宅內設置地方創生基地，讓年輕族群進駐，揮灑創意結合地方特色，未來會在更多社宅開闢地方創生空間，給年輕人發揮空間。

中壢一號社宅內「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，規畫1間咖啡吧與2間展售商店，提供地方創生等青年團隊展售與策展空間，同時提供驗證產品市場接受度的場域，現場以桃青作伙來打拼市集作為平台傳遞地方創生理念。

咖啡廳現為「日日誌IN BAR」進駐，35歲返鄉青年吳丞隆打造舒適的咖啡廳用餐休憩環境，特色飲品為茶與咖啡結合的特調，現場結合地方創生商品，讓民眾在此品嚐咖啡同時，也能了解在地青年的創業故事。他分享，過去曾在台中、高雄經營咖啡廳和咖啡酒吧，盼將美好的飲品體驗帶回故鄉，未來目標也希望就近找店面開設自己的咖啡廳。

寄售商店策展團隊則有「金山所在」，金山所在是位於中壢、平鎮交界的一間老屋，由一群年輕人透過老屋改造行動，結合藝術、地方和影視的領域，以共同策展方式，讓議題、藝術、數位與社區結合，建立「地方藝文」的同好系統。

另一團隊為「慢飛超人布藝young」，以回收二手牛仔褲再生改造，並支持無法投入職場的腦麻青年學習縫紉技藝、網路行銷等就業技能，提升弱勢青年就業能力。

張善政指出，桃園市社宅一棟棟陸續落成，與過去社宅相當不一樣，非常優質實用，且部分空間作為公益使用，例如關懷據點等，而在中壢一號社宅則建置「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」，今日正式啟用。

張善政參觀後分享，此處提供在地青年團隊進駐，將創意結合地方特色，營造地方創生空間，青年局有許多扶植青年創新創業的計畫，需花時間孕育，而在這處基地，大家可看見年輕團隊揮灑並實踐他們的創意，令人體會到年輕人創意的可貴，未來會在更多社宅開闢地方創生空間。

青年局長侯佳齡表示，青年局為鼓勵青年投入地方創生發展，提供短期輔導陪伴與中長期計畫支持，未來將以這處基地為據點，定期辦理各式策展、手作體驗、推廣講座及交流工作坊等，讓民眾在此認識個團隊關心的議題和傳統文化。後續也會讓不同團隊進駐基地，協助青創團體茁壯，也盼帶動住戶投入永續行動，深化地方創生行動能量。