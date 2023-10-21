網路正妹姚采辰，擁有亮眼的外型及F級傲人身材，早年曾因一張出家人回頭看她的照片登上PTT表特版爆紅，目前在Instagram擁有近90萬人追蹤，她還自己創業經營服裝品牌，被封為「最兇老闆娘」，工作忙碌之餘也安排赴峇里島度假。未料，有酸民見到她一絲不掛美照，竟問「聽說有在接」，讓姚采辰不忍了直接回嗆！

網美姚采辰近日前往峇里島度假照，連續幾日都在instagram曬美照，除了有villa及海邊美景外，還有她穿著大尺度美照，期間她換上白、黑不同造型服裝及比基尼，使魔鬼身材全現形，昨她更大膽脫下衣物，僅用帽子遮下身，讓粉絲大飽眼福。但卻有網友留言「騷，聽説有在接」，她對此也親自回應：「有叫到記得要拍照存證欸！不要只敢用假帳號餒。」，其他網友則標註酸民帳號回嗆「你有病的話。要記得看」。

但不少粉絲看到連續幾天美照，紛紛留言「不得了了」、「辰辰超美的，這個身材超完美，這個臀線這個曲線」、「這太犯規」、「太辣了啦」、「正面嚴重要求」。有網友還直接呼喊「這照片辰媽看到應該又是一陣碎念」，她也只好「哈哈哈」帶過。

姚采辰在峇里島度假難得解放。（圖/姚采辰IG）

而姚采辰最近也回歸夢想家啦啦隊，並表示「不管以前看過我或是沒看過我的人，都可以重新認識我，也把一直以來跳舞的興趣又重新轉成正職，除了模特兒/主持人/KOL/Youtuber/現在多了啦啦隊女孩，也讓大家可以看到更多不同面向的采辰，當然也要繼續向大家學習，未來也請大家多多指教」。