民進黨總統參選人賴清德今出席與板橋立委參選人羅致政聯合競選總部成立大會，致詞時批國民黨立委馬文君「真敢」，涉嫌把潛艦國造機密透露給第三國，最近又提案要凍結第二階段潛艦國造的預算，完全不把國家安全考慮在內，只有「只有讓民進黨立委過半，8艘潛艦國造才能完成。」

賴清德說，面對國際情勢變化，台灣與日本應該要加強合作關係，且台灣面臨關鍵時刻，我們一定要團結守護台灣、守護我們的國家，蔡英文總統提出「國防自主」，一方面我們對美國進行軍事採購，另一方面國防自主也能提高台灣產業進步、促進就業機會，勇鷹號高教機就要進行服務，海軍海巡署所需要船艦我們也都在建造。

話鋒一轉，賴清德感嘆表示，但大家都知道現在潛艦建造遇到困難，批在野黨的南投立委馬文君「真敢」，這些年竟用盡一切辦法杯葛預算，並涉嫌把機密交給第三國，造成潛艦建造的困難，現國防預算審查，還提案要凍結「潛艦國造」預算，連第一艘完成下水典禮的原型潛艦都要凍艦，完全不把台灣國家安全考慮在內，與她一起連署的還有立委吳斯懷，質疑馬有吳靠。

賴清德呼籲，台灣是我們國家、守護國家人人有責，邀請大家共同來建造潛艦，這需要立委要過半，要大家支持專業的國防委員羅致政，才能順利讓潛艦完成造艦，蔡英文總統共要建造8艘潛艦，國會如未過半，未來7艘潛艦建造也會遇到很大的困難，愈困難，最高興就是共產黨，拜託大家「明年出來投票，總統賴清德一票、立委羅致政一票，讓我們雙雙高票當選，創造雙贏、為台灣來打拚。」

賴清德說，如順利當選會推動國家希望工廠，打造民主和平的台灣、打造創新繁榮的台灣、打造公義永續台灣，讓少年人看見希望、中年人能實現理想、老年人寧擁有幸福，弱勢能得到照顧，讓台灣父老鄉親成為國家主人，保護台灣不讓中共併吞，人民能安居樂業，代代都在此生活，「政黨票投給守護台灣第一品牌民進黨」。

高雄市長陳其邁今也出席致詞表示，賴清德當選將延續蔡英文總統政策，一定是穩定東亞、守護台灣最穩定的力量。