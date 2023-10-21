74歲好萊塢巨星梅莉史翠普（Meryl Streep），多次獲得奧斯卡獎項肯定，演藝圈地位讓後輩望塵莫及，不過卻爆出與結縭45年的藝術家丈夫唐甘莫（Don Gummer）分居6年，經紀人如今發聲證實此事。

梅莉史翠普與丈夫唐甘莫於1978年結婚，婚後育有四名子女，兩人攜手至今走過45個年頭，是許多人眼中公認的銀色夫妻檔，不過如今這段婚姻卻亮起紅燈，根據《紐約郵報》報導，知情人士透露夫妻倆已經分居長達6年，對此，梅莉史翠普的經紀人發聲證實此事，強調兩人是經過深思熟慮後，才做出此決定，即便分居還是不時關心對方近況，至於分居原因則不方便對外透露。

梅莉史翠普闖蕩演藝圈多年，推出不少膾炙人口的作品，像是《穿著Prada的惡魔》、《媽媽咪呀！》等，都是影迷心中的經典之作，演技精湛的她是奧斯卡紀錄保持人，不僅憑著出道第二部作品《越戰獵鹿人》，就入圍奧斯卡最佳女配角，由於能輕鬆駕馭各種角色，從影以來總計入圍4次女配角，影后更是高達17次，可謂是奧斯卡的常客，