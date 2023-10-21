桃園市「2023萬聖農遊觀音趣」21日於觀音區蓮花園休閒農業區盛大開幕。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市「2023萬聖農遊觀音趣」21日於觀音區蓮花園休閒農業區盛大開幕。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市「2023萬聖農遊觀音趣」今於觀音區蓮花園休閒農業區盛大開幕，有別以往年度單獨以南瓜為主題，今年特別整合觀音秋季當令的南瓜、洛神花、地瓜、高粱等品質優良的農產，並結合萬聖氛圍，推出特色活動，盼透過豐富活動及農業遊程體驗，讓遊客親自體驗在地農產經濟，打造觀音為萬聖節慶中的一大農遊亮點。

農業局長陳冠義表示，本次活動的4個假日期間，分別以南瓜、洛神花、萬聖節及地瓜為主角打造4日的主題特色活動。今為南瓜主題日，特別推出南瓜雕刻大賽以及重瓜猜瓜主題活動。其中，重瓜猜瓜活動邀請現場民眾現場猜測南瓜重量，最接近猜測數字者除獲得獎金外還可將新鮮南瓜帶回家。

10月22日為洛神花季，推出以洛神花為主題的休區半日遊限定遊程，透過現摘現作的洛神花蜜餞，讓遊客一同實踐食農教育，寓教於樂；10月28日致力打造萬聖節氛圍，萬聖節話題活動—「千變萬化萬聖變裝秀」將隆重登場，歡迎大小朋友換上應景裝扮同樂。

10月29日則是推出以地瓜為主題、萬眾矚目的「荷田千人焢窯趣」，除了可以親手烤出在地美食，現場也將有舞台演出，精彩可期。

陳冠義說，除了豐富好玩的農遊體驗活動外，現場特色的妝點藝術也邀請民眾打卡拍照。本次活動特別於主會場搭設歷年最獲民眾喜愛的萬聖鬼屋與浪漫的粉色南瓜馬車，打造經典萬聖節美拍景點。

此外，周邊總計8個主題農場，包含蓮荷園休閒農場、林家古厝休閒農場、向陽農場、青林農場、水來青舍、ㄚ昌伯美食屋、水蓮之鄉農場、康莊蓮園等，均配合活動進行萬聖節妝點意象，歡迎民眾一起來打卡抽扭蛋好禮。

各農場也推出期間限定農事體驗活動，凡10月21日起至10月29日止活動期間，至八個主題農場及遊客中心參加農事體驗的民眾，均可於憑消費收據於活動辦理當日四天至主會場服務台參加好客回頭現金券的抽獎，金額高達1000元，每日均有2位幸運民眾，歡迎民眾踴躍報名參加。更多「2023萬聖農遊觀音趣」系列活動，可至觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/lotus.guanyin）查詢。