自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，以軍如抓狂的野獸般朝加薩走廊不斷轟炸，並準備派出地面部隊，引發外界質疑以色列是否有意「重新佔領」加薩。以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）20日解釋，事實上，當局想在加薩建立一個「新政權」，徹底切斷與加薩的關係，並以此作為長期目標。

綜合BBC、路透社、半島電視台報導，葛朗特昨天在國會外交事務與國防委員會表示，進攻加薩行動將分為三個階段。

首先，以色列軍隊要摧毀哈瑪斯的基礎設施，這也是目前正在進行的工作。接下來，以軍將降低行動的強度，以消滅「小股抵抗力量」。

而最後一個階段，以色列將在加薩建立一個「安全的新政權」，讓以色列人民不用再提心吊膽過日子，同時解除以色列對加薩的責任。自從2007年哈瑪斯掌管加薩以來，以色列就對這塊飛地進行嚴格封鎖，人員與物資進出都受到管制。

不過，葛朗特並未提到將由誰來接掌新政權。可以肯定的是，要達成這個目標需要很長的一段時間，「這不是一天、一週就能達成，很不幸這也不是一個月就能辦到，」葛朗特表示。

不少專家都認為，以色列即便擁有優秀的裝備和軍隊，面對加薩複雜的地下網路仍是一大挑戰，更遑論對方手上握有眾多人質，而且對以色列恨之入骨，不惜同歸於盡。美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）預測，以色列這場地面戰的難度將是「惡魔等級」。